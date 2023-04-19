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«Цифровое Телевидение» и «Эксмо-АСТ» запускают конкурс «Лаборатория саспенса: Экранизации»

Автор: БК

19 апреля 2023

Победителям достанется приоритетное право на киноадаптацию произведений популярных авторов

20 апреля в 11:00 в киноцентре «Октябрь» в рамках бизнес-площадки 45-го Московского международного кинофестиваля будет дан  старт конкурсу «Лаборатория саспенса: Экранизации». Организаторы проекта — медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и издательская группа «Эксмо-АСТ». Конкурс призван поддержать сотрудничество начинающих кинематографистов и перспективных писателей, способствовать появлению на экранах фильмов и сериалов, снятых по жанровым и остросюжетным бестселлерам.

Литературные произведения, за права на экранизацию которых поборются кинематографисты, отобраны ведущими редакторами издательств «Эксмо» и АСТ, а потенциал киновоплощения книг оценили наставники «Лаборатории саспенса» — эксперты и профессионалы киноиндустрии: продюсер Федор Попов (киностудия «ВГИК-Дебют»); режиссер, продюсер и сценарист Иван Капитонов, (кинокомпания QS-Films) основатель киностудии «Класс коррекции», кинорежиссер Иван И. Твердовский; продюсер Дмитрий Якунин; киножурналист, директор по киноканалам «Цифрового Телевидения»  Иван Кудрявцев.

Всего отобраны 6 произведений, названия которых объявят 20 апреля на бизнес-площадке 45-го ММКФ. Это книги популярных авторов, работающих в остросюжетных жанрах. 

В ходе презентации авторы отобранных книг поделятся своей историей и расскажут, почему из нее может получиться отличное кино. На мероприятие приглашены участники предыдущего конкурса «Лаборатория саспенса» и представители российских онлайн-платформ. 

После окончания срока сбора заявок наставники «Лаборатории саспенса: Экранизации» отберут 10 проектов для очной защиты. На финальном питчинге летом будут названы победители. По данным «Эксмо-АСТ», специально для них издательская группа продлит заморозку прав на срок от 6 месяцев, чтобы выигравшие конкурс смогли выйти на рынок со своим проектом. Когда заказчик будет найден, «Эксмо-АСТ» рассмотрит выделение дополнительной финансовой поддержки в размере 20% от привлеченных средств, включая выкуп прав.

«В 2022 году онлайн-кинотеатры, которые сегодня являются драйверами рынка, увеличили производство собственного контента. А чтобы удержать аудиторию, им необходимо будет не снижать темпы. Поэтому рынку потребуется свежая кровь — молодые авторы с незашоренным взглядом, неожиданными историями и основательно проработанными вселенными. Современная русская литература — как раз источник таких сил, с колоссальным нераскрытым потенциалом. А молодые художники — сценаристы, режиссеры, продюсеры, с их неуемной энергией и амбициями, помогут этот потенциал реализовать. Способствовать этому — одна из миссий «Лаборатории саспенса», -- подчеркнул Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

Александра Шипетина, креативный директор по кинопроизводству издательской группы «Эксмо» так прокомментировала инициативу: «Участие авторов и экспертов «Эксмо» в деловой программе ММКФ — большой шаг на пути развития нашего нового сценарного направления. Из всех релизов в кино в России только 3% — это экранизации книг. В США, к примеру, доля экранизаций составляет 11%. Мы видим большой потенциал для сотрудничества с кинопроизводителями и хотим сделать их коммуникацию с авторами книг более эффективной. Мы предлагаем нашим авторам пройти курс «Экранизация», на котором можно освоить приемы написания сценариев, подготовиться к питчингам. И у нас уже есть первые успешные результаты работы — ведутся переговоры с известными киностудиями, на экранизацию двух книг уже заключены контракты. На ММКФ шесть талантливых авторов нашего холдинга представят свои книги, у которых, как мы считаем, большие перспективы стать основой для захватывающих фильмов и сериалов».

Спикеры и эксперты проекта «Лаборатория саспенса: Экранизации»: 
— Иван Кудрявцев, заместитель генерального директора, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение», киножурналист, продюсер, член Экспертных советов Министерства культуры РФ и Фонда кино; 
— Александра Шипетина, креативный директор по кинопроизводству издательской группы «Эксмо»;
— Екатерина Кожанова, директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ»;
—  авторы и редакторы произведений-финалистов.

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