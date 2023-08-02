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Квентин Тарантино пригласил Брюса Уиллиса в свой новый фильм «Кинокритик»

Автор: БК

2 августа 2023

Съемки проекта десятого и последнего фильма режиссера начнутся в сентябре

В центре сюжета — журналист, который живёт в Лос-Анджелесе 1970-х и пишет рецензии для эротического журнала.

 

По информации The Daily Express, режиссер надеется на то, что его давний друг Уиллис сможет сыграть здесь эпизодическую роль. 

 

В прошлом году Уиллис официально закончил актерскую карьеру по причине дегенеративного расстройства головного мозга. Этой зимой ему был поставлен еще один диагноз — лобно-височная деменция.

 

Несмотря на это Тарантино был бы рад, если здоровье позволит Уиллису поучаствовать в съемках. Если этим планам будет не суждено сбыться, режиссер включит в фильм отрывок из предыдущих работ актера как дань уважения к другу. 

 

У Тарантино и Уиллиса четыре совместные работы — КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО, ГОРОД ГРЕХОВ, ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ, ГРАЙНДХАУС.

 

Фото: Wikipedia

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