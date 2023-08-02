Квентин Тарантино пригласил Брюса Уиллиса в свой новый фильм «Кинокритик»
Съемки проекта десятого и последнего фильма режиссера начнутся в сентябре
В центре сюжета — журналист, который живёт в Лос-Анджелесе 1970-х и пишет рецензии для эротического журнала.
По информации The Daily Express, режиссер надеется на то, что его давний друг Уиллис сможет сыграть здесь эпизодическую роль.
В прошлом году Уиллис официально закончил актерскую карьеру по причине дегенеративного расстройства головного мозга. Этой зимой ему был поставлен еще один диагноз — лобно-височная деменция.
Несмотря на это Тарантино был бы рад, если здоровье позволит Уиллису поучаствовать в съемках. Если этим планам будет не суждено сбыться, режиссер включит в фильм отрывок из предыдущих работ актера как дань уважения к другу.
У Тарантино и Уиллиса четыре совместные работы — КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО, ГОРОД ГРЕХОВ, ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ, ГРАЙНДХАУС.
Фото: Wikipedia