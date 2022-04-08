Названы лучшие по мнению зрителей оригинальные проекты онлайн-платформ 2021 года

Агентство TelecomDaily предоставило БК итоги исследования рынка сериалов российских видеосервисов

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily предоставило БК результаты исследования «Российский рынок Originals». Целью исследования стали проекты российских видеосервисов (как фильмы, так и сериалы с эпизодами продолжительностью не менее 20 минут), снятые самостоятельно, а не по заказу телеканалов. В отчет попали только те проекты, премьера которых состоялась на онлайн-платформах, а не в кинопрокате, и чей выход на телеканалах прошел не раньше, чем через месяц после онлайн-релиза.

Согласно исследованию, за 2021 год онлайн-кинотеатры страны выпустили 74 оригинальных проекта. По количеству премьер лидирует платформа Start, у которой вышли 22 оригинальных сериала. Kion стал вторым по этому показателю (14 проектов). Premier с 10 проектами расположился на третьем месте. Если брать отдельно второе полугодие 2021-го, расклад немного меняется. В лидерах Start (15 проектов) и Kion (9). А вот на третье место в этот период, по мнению TelecomDaily, вырывается Окко (6).

Start не только лидирует по количеству представленных проектов, но и, согласно TelecomDaily, выпускает наиболее высоко оцененные зрителями originals на российском рынке. По данным опроса, проведенного во втором полугодии 2021 года среди 1120 совершеннолетних пользователей российских онлайн-кинотеатров, «Контейнер» получил максимальную зрительскую оценку среди проектов российских стримингов (8,29 из 10 баллов). «Содержанки» за тот же период стали самым узнаваемым российским оригинальным сериалом.

Всего зрители оценили 46 представленных в во втором полугодии originals по 10-балльной шкале. Более 8 баллов набрали шесть проектов, среди которых «Контейнер» (Start) – 8,29, «Коса» (Kion) – 8,28, «В раю мест нет» (Kion) – 8,23. Более 7 баллов сумели набрать 28 проектов из 46, среди которых оказались «Гранд-5» (Start) – 7,90, «Экипаж 314» (Okko) – 7,82, «Собор» (Okko) и «Последний аксель» (Megogo) – оба по 7,78, «Трудные подростки-3» (more tv) – 7,71.

В рамках исследования был составлен топ-10 оригинальных проектов по узнаваемости. Оценка складывалась из трех критериев: «знаю», «смотрел/а», «досмотрел/а до конца»). Здесь во во втором полугодии на первой строчке – третий сезон «Содержанок» (Start), далее идут «Выжившие» (Okko) и второй сезон сериала «Проект Анна Николаевна» («Кинопоиск HD»). В пятерку также вошли «Везет» (Ivi) и «Ваша честь» (more tv).

TelecomDaily проводит опросы интернет-пользователей на регулярной основе с 2018 года. Цель опросов – выяснить предпочтения зрителей на рынке онлайн-кинотеатров. Данные собраны посредством онлайн-анкетирования с использованием собственной панели TelecomDaily (система отбора соответствует профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области интернет-исследований). Всего в конце января 2022-го специалисты агентства опросили более 1120 совершеннолетних респондентов, которые подтвердили, что являются потребителями услуг онлайн-кинотеатров. По сравнению со сбором данных за первое полугодие 2021-го методология в новом исследовании была усовершенствована.

Со своей стороны отметим, что данные о количестве оригинальных проектов платформ в 2021 году, приведенные в исследовании, не совпадают с базой данной сайта Кино-Театр.ру.

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