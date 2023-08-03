Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представляет тизер-трейлер мистического триллера «Телекинез»

В кинотеатрах картина появится 7 сентября

Главные роли в фильме исполнили Владислав Абашин, Николай Добрынин, Ольга Погодина, Алевтина Майер, Евгений Коряковский, Алексей Онежен. Режиссером выступил Константин Максимов, продюсером – Ольга Погодина.

Москва, 1977 год. В режиме полной секретности ученые исследуют паранормальные явления. Профессор-физик, специалист по телекинезу и гипнозу, сталкивается с необъяснимой силой, в существование которой невозможно поверить. Вскоре его дочь Анна обнаруживает у себя смертельно опасный дар.

Трейлер доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма ТЕЛЕКИНЕЗ