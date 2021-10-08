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Фестиваль «Телемания — 2021» открыл прием заявок

Автор: Виолетта Палий

8 октября 2021

Подать видеопроекты можно до 11 декабря

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» объявляет об открытии конкурсной программы.  В рамках фестиваля представлены следующие конкурсные программы:

• Телемания Junior – принимаются работы учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений.
• Телемания Individual – принимаются работы независимых авторов не старше 35 лет.
• Телемания Professional – принимаются работы преподавателей, занимающихся профессиональной деятельностью в области кино и телевидения.
• Телемания, основной конкурс – принимаются учебные, курсовые, дипломные и самостоятельные работы студентов российских и зарубежных вузов, обучающихся по программам высшего образования.

В фестивале могут принять участие только работы, выполненные в 2020 / 2021 учебном году. К рассмотрению принимаются все виды проектов: от документального и игрового кино, анимации до музыкальных клипов, видеоарта, рекламы, репортажей и веб-проектов, включая сериалы и влоги. Участник фестиваля имеет право представить в каждой номинации любое количество работ. 

Для этого ему необходимо заполнить онлайн-заявку (прокрутите вниз страницы до красной кнопки «подать заявку»): https://gitr.ru/telemaniya/ 

Дедлайн: 11 октября 2021 года.

Хронометраж:
• Лучший репортаж — на усмотрение автора
• Лучший документальный фильм — 5-30 минут
• Лучший игровой короткометражный фильм — 5-30 минут
• Лучший web-проект / телевизионная программа — на усмотрение автора
• Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт) — 0,5 — 5 минут.

Номинации основного конкурса:

• Лучший репортаж
• Лучший документальный фильм
• Лучший игровой короткометражный фильм
• Лучший web-проект / телевизионная программа
• Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)
• Лучшая работа режиссёра
• Лучшая работа журналиста / репортёра
• Лучшая операторская работа
• Лучшая работа звукорежиссёра
• Лучшая работа художника
• Лучший сценарий
• Лучшая работа продюсера

Фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году. Фестиваль проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2021 году фестиваль получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

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