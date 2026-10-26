На международном кинорынке TIFFCOM представят более 220 российских проектов

РОСКИНО представит национальный стенд на ведущем кинорынке Азии уже в четвертый раз

С 28 по 30 октября 2026 года в столице Японии пройдет Международный рынок аудиовизуального контента TIFFCOM 2026. На нем РОСКИНО уже в четвертый раз организует национальный стенд RUSSIAN CONTENT WORLDWIDE. На стенде будут представлены 20 ключевых российских дистрибьюторов и производителей контента и более 220 художественных, анимационных, документальных проектов и сериалов.

Особый интерес традиционно вызывают анимационные проекты. В этом году зарубежным закупщикам будут представлены МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА («Арт Пикчерс Дистрибьюшн»), ДРАКОШИЯ («ЯРКО»), МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК («Кинокомпания «CTB»), УМКА («Союзмультфильм»), СУПЕРГЕРОИ.РУ («Воронеж»), ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ («Цифровое телевидение»), КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА («Атмосфера Кино Евразия»), ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ («Совтелеэкспорт»), ПАПА, КУПИ ПЕСИКА («БигСкринПродакшн»), ГОЛОСА ЛЕНИНГРАДА: ГОРОД, КОТОРЫЙ ВЫСТОЯЛ («СБ Фильм»), КАПИТАНЫ БУДУЩЕГО («Изюм») и другие мультфильмы.

Среди игровых фильмов представлены как новинки, так и кассовые хиты: историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ , семейное фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ , спортивный экшн БИТВА МОТОРОВ («Централ Партнершип Сейлз Хаус»), российско-китайский детектив ЧЕРНЫЙ ШЕЛК , российско-сербская копродукция АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА («Арт Пикчерс Дистрибьюшн»), семейная картина ПРОСТОКВАШИНО («Газпром-Медиа Развлекательное телевидение»), военные драмы ЛИТВЯК («Атмосфера Кино Евразия») и ОТЕЦ («Киномир»), мелодрамы ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ («СБ Фильм») и ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО («Рэд Тэмп Медиа»), приключенческий фильм ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ («ЭС Сейлз Хаус»), фантастика КОД СПАСЕНИЯ («ТПО «РОК»).

Многосерийные проекты представлены научно-фантастическим фильмом «Трудно быть богом» («Арт Пикчерс Дистрибьюшн»), триллером «Черное солнце 2» («Телекомпания НТВ»), исторической драмой «Александр I» («Совтелеэкспорт»), боевиком «Не буди лихо» («Берг Саунд») и другими сериалами.

Также на кинорынке будут презентованы документальные ленты. Например, «О чем молчит Байкал», «Краснокнижник» («Продюсерский центр ФПРК») и «АРТ – это Я» («ЭС Сейлз Хаус»).

«В этом году РОСКИНО в четвертый раз представляет национальный стенд на TIFFCOM – одном из ключевых международных индустриальных мероприятий. Результаты регулярного бизнес-диалога показывают высокий уровень востребованности российского контента среди зарубежных профессионалов киноотрасли. Многообразие жанров и форматов современных российских проектов, презентуемых международному киносообществу, обеспечивает максимальное распространение отечественных фильмов среди массовой зарубежной аудитории и укрепляет позиции России посредством кинематографа на мировой арене», – отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

TIFFCOM – один из крупнейших азиатских рынков контента, который проходит в рамках Токийского международного кинофестиваля (Tokyo International Film Festival (TIFF)). За годы проведения кинорынок стал глобальной индустриальной площадкой, привлекающей закупщиков и производителей контента со всего мира. В 2025 году на кинорынке было представлено более 300 стендов, мероприятие посетили свыше 4 600 участников из более чем 45 стран.

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ