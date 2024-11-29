В Москве прошла презентация телеканала ТНТ

В пакете вещателя – множество старых и новых шоу, сериалов и фильмов

Мероприятие открыл генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров. Он анонсировал линейку полнометражных проектов холдинга, в числе которых – БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ, ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА.

Основными ведущими презентации выступили Павел Воля и Илья Соболев. Их первым гостем стала заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тинатин Канделаки. По приведенным ею цифрам, канал ТНТ – первый в стране у аудитории 14-44. В десятку самых популярных сериалов в эфире в этом сегменте вошли 8 проектов ТНТ. Среди них – «Праздники», «Казачок», «Универ». Аудитория ТНТ в соцсетях - 130 млн человек.

Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса "Газпром-Медиа", в свою очередь, напомнила, что ТНТ является лидером в спонсорстве, поскольку предлагает для своих партнеров безграничные возможности – и в смысле географии, и в смысле задействованных в контенте звезд. Среди спонсоров канала – Т-Банк, Альфа-Банк, Сбербанк, ВТБ, «Черкизово», «Яндекс» и многие другие.

После того, как были озвучены основные цифры, речь зашла о контенте. В линейке продолжающихся комедийных шоу вещателя – Comedy Club, «Шоу Воли», «Женский стендап», среди новых – «Стендап рулетка».

Также Тинатин Канделаки рассказала о трех новых больших шоу канала. «Мастер игры» будет сниматься в Индии, участники должны будут вычислить среди друг друга злодеев. В «Комнате испытаний» игроки будут проходить разнообразные испытания ради денежного приза. Наконец, The Big Music Quiz – это музыкальное шоу для всей семьи, в котором звезды будут соревноваться в своих талантах.

Блок презентации, посвященный сериалам и фильмам, провел генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов. В начале блока были проанонсированы продолжения уже состоявшихся хитов. При этом новый сезон «Жуков», по словам Водахова, станет, скорее всего, последним: по сюжету, на месте деревни должны построить инновационный кластер.

Среди новых проектов – комедия «Нейровася» с Владимиром Епифанцевым в роли питерского полицейского, которому вживили искусственный интеллект, «Универ. Молодые» с новыми и старыми героями, «Челябинский раджа» про таксиста (Павел Деревянко), переносящегося в тело богатого индуса, «Черная бухгалтерия» про сильных русских женщин и сумку денег криминального происхождения, а также стартующая после праздников комедия «Демис и Марина».

Среди заявленных полных метров в линейке ТНТ – ПРОСТОКВАШИНО с Иваном Охлобыстиным в роли Печкина, которое увидит свет 1 января 2026 года, а также киноадаптация легендарного мультфильма УМКА и выходящее уже 3 апреля продолжение БАТИ – БАТЯ 2. ДЕД.

Завершающим проектом блока полных метров и презентации в целом стала НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. По картине показали трейлер, полностью фильм выйдет в эфир в новогоднюю ночь.