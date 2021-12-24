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Новым генпродюсером ТНТ станет Аркадий Водахов

Автор: БК

24 декабря 2021

Александр Дулерайн покидает данную позицию

Телеканал ТНТ покидает генеральный продюсер Александр Дулерайн, вместо которого с 2022 года будет назначен его заместитель Аркадий Водахов. Кроме того, возможность ухода с ТНТ рассматривает и его директор Роман Петренко. В данном случае кандидатом на его должность обсуждается финансовый директор «ГПМ РТВ» Марина Разумова.

Ранее Аркадий Водахов совмещал работу на ТНТ с позицией креативного директора «Матч ТВ», участвовал в запуске платного канала «Матч Премьер», а также выступил в качестве креативного продюсера сериала «Бихэппи». В 2020-м Водахов стал директором канала ТНТ4 – в его запуске он участвовал в качестае генерального продюсера.

Александр Дулерайн был генпродюсером ТНТ с 2009 по 2017 годы, затем на год уходил с должности на время разработки с Романом Петренко проектов для международной аудитории. Затем данное направление было закрыто, а Дулерайн и Петренко вернулись на канал.

Роман Петренко также рассматривает уход с канала. Как отмечают источники, его контракт должен был истечь к декабрю.

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