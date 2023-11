Стали известны лауреаты Токийского международного кинофестиваля

Гран-при получил фильм тибетского режиссера Пемы Цедена «Ирбис»

1 ноября в Токио завершился 36-й международный кинофестиваль. Гран-при получил фильм тибетского режиссера Пемы Цедена ИРБИС. Председателем жюри смотра в этом году выступил Вим Вендерс.

Военная драма ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего также была одним из участников конкурсной программы фестиваля, но осталась без призов.

Фильмом закрытия стала лента Такаси Ямадзаки ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН.

Полный список победителей:

• Гран-при фестиваля – ИРБИС (Snow Leopard), реж. Пема Цеден

• Специальный приз жюри – ТАТАМИ (Tatami), реж. Зара Амир Эбрахими, Гай Наттив

• Приз за лучшую режиссуру – Есиюки Киси, (НЕ)НОРМАЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ / (Ab)normal Desire

• Приз лучшей актрисе – Зара Амир Эбрахими (ТАТАМИ / Tatami, реж. Зара Амир Эбрахими, Гай Наттив)

• Приз лучшему актеру – Ясна Миртахмасб (РОКСАНА / Roxana, реж. Парвиз Шахбази)

• Приз за лучший художественный вклад – СТАРЫЙ ПИСТОЛЕТ (A Long Shot), реж. Гао Пенг

• Приз зрителей – (НЕ)НОРМАЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ / (Ab)normal Desire, реж. Есиюки Киси

• Лучший азиатский фильм будущего – МАРИЯ (Maria), реж. Мехди Асгар Азгед

• Приз Take One от Amazon Prime за короткометражный фильм – режиссер Ян Липин, «Унесенные ветром» / Gone with the Wind

• Специальный приз жюри Take One от Amazon Prime за короткометражный фильм – режиссер Яцумура Эми, «Будь готов» / Be Prepared

Фото: кадр из фильма ИРБИС