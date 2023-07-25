Фестиваль в Торонто начал объявлять программу
Обнародованы 60 картин из 200
Международный кинофестиваль в Торонто объявил первую часть программы, в которую вошли 60 фильмов. Всего в рамках мероприятия намерены показать свыше 200 картин. Смотр состоится с 7 по 17 сентября. Его откроет фильм Атома Эгояна СЕМЬ ВУАЛЕЙ (Seven Veils), также в первую часть программы вошли:
— LEE с Кейт Уинслет и Александром Скарсгардом;
— THE DEAD DONʼT HURT, режиссерская работа Вигго Мортенсена;
— ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ с Сетом Рогеном и Полом Дано;
— EZRA с Роуз Бирн и Робертом Де Ниро;
— THE END WE START FROM с Бенедиктом Камбербэтчем и Джоди Комер;
— триллер KNOX Goes Away Майкла Китона, в котором сыграл актер вместе с Марсденом и Пачино;
— NORTH STAR со Скарлетт Йоханссон и Сиенной Миллер;
— драма PAIN HUSTLERS с Эмили Блант и Крисом Эвансом и многие другие.
Также в Торонто ожидается премьера спортивной драмы СЛЕДУЮЩИЙ ГОЛ — ПОБЕДНЫЙ (Next Goal Wins) Тайки Вайтити.
С полным списком программы можно ознакомиться здесь.
Фото: кадр из фильма ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ