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Фестиваль в Торонто начал объявлять программу

Автор: БК

25 июля 2023

Обнародованы 60 картин из 200

Международный кинофестиваль в Торонто объявил первую часть программы, в которую вошли 60 фильмов. Всего в рамках мероприятия намерены показать свыше 200 картин. Смотр состоится с 7 по 17 сентября. Его откроет фильм Атома Эгояна СЕМЬ ВУАЛЕЙ (Seven Veils), также в первую часть программы вошли:

— LEE с Кейт Уинслет и Александром Скарсгардом;

— THE DEAD DONʼT HURT, режиссерская работа Вигго Мортенсена;

— ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ с Сетом Рогеном и Полом Дано;

— EZRA с Роуз Бирн и Робертом Де Ниро;

— THE END WE START FROM с Бенедиктом Камбербэтчем и Джоди Комер;

— триллер KNOX Goes Away Майкла Китона, в котором сыграл актер вместе с Марсденом и Пачино;

— NORTH STAR со Скарлетт Йоханссон и Сиенной Миллер;

— драма PAIN HUSTLERS с Эмили Блант и Крисом Эвансом и многие другие.

Также в Торонто ожидается премьера спортивной драмы СЛЕДУЮЩИЙ ГОЛ — ПОБЕДНЫЙ (Next Goal Wins) Тайки Вайтити.

С полным списком программы можно ознакомиться здесь

Фото: кадр из фильма ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ

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