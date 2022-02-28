Стал известен объем выручки IVI по итогам 2021 года
Автор: Виолетта Палий
28 февраля 2022
Актуальное количество подписчиков видеосервис не раскрывает
Выручка онлайн-кинотеатра IVI в 2021 году составила 12 млрд рублей, сообщает Forbes. Этот результат оказался в полтора раза больше, чем в 2020-м — 8,8 млрд рублей.
Из этой суммы 62–63% приходятся на выручку от подписки, остальную долю примерно поровну делят реклама и платежи за фильм.
При этом количество подписчиков по итогам 2021 года онлайн-кинотеатр не раскрывает. Среднемесячная платящая аудитория видеосервиса в 2020 году составила 4,4 млн пользователей.
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