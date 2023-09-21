В России снизилась доля желающих платить за контент в интернете

За посещение кинотеатра высказался каждый восьмой опрошенный

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел мониторинговый опрос, который продемонстрировал, что думают россияне о потреблении пиратского контента.

Пять лет назад между платным просмотром фильма в хорошем качестве (34% в 2018 году) и бесплатным в плохом (25% в 2018 году) российские пользователи чаще предпочитали первое. Теперь же зрители скорее подождут копию фильма, чтобы посмотреть его бесплатно и в хорошем качестве (36%).

Желание оплатить контент для просмотра в хорошем качестве выразили всего 16%, а за посещение кинотеатра высказался каждый восьмой опрошенный (12%, данные на 2018 год – 3%).

Меньше всего пользователей сейчас интересуют бесплатный просмотр копии фильма в плохом качестве (5%) или вовсе отказ от просмотра (2%). Стоит также отметить ощутимое падение интереса к просмотру фильмов в интернете в целом: если в 2018 году ответ «не скачиваю / не посмотрю» давали только 12%, то сейчас – в два раза больше (23%).

За последние пять лет позиция россиян по вопросу борьбы с интернет-пиратством не изменилась – пользователи видят решение проблемы скорее в ценовом, а не правовом регулировании.

63% опрошенных полагают, что для борьбы с распространением нелегальных фильмов и сериалов необходимо обеспечить доступные цены для просмотра или скачивания лицензионных копий (62% в 2018 году). Всего 23% видят выход в ужесточении законодательства в отношении создателей и распространителей пиратского контента (25% в 2018 году). Каждый седьмой опрошенный (14%) затруднился назвать наиболее эффективную меру борьбы с пиратством.

Так или иначе, доля согласных с тем, что авторы должны получать отчисления за каждую скачанную копию их произведения, за последние пять лет выросла почти вдвое, с 19% до 34% (большая часть из них – это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет).

Одновременно с этим снизилась доля тех, кто считает текущий уровень доходов в стране недостаточным, чтобы требовать оплату за официальный контент (52% против 71% в 2018 году). С ответом не определились еще 14%, в группе активных телезрителей – каждый третий (32%).

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