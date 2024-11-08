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Драма «Вечная зима» примет участие в Каирском кинофестивале

Автор: Илья Кувшинов

8 ноября 2024

Смотр пройдет в столице Египта с 13 по 22 ноября

Драма Николая Ларионова ВЕЧНАЯ ЗИМА будет показана в секции «Международная панорама» (International Panorama) грядущего Каирского международного кинофестиваля.

Смотр пройдет в столице Египта с 13 по 22 ноября.

«Почетно оказаться на смотре, который будет проводиться в 45-й раз, является старейшим в регионе и относится к кинофестивалям категории А. В Стамбуле после фестивального показа зрители спрашивали про "сновидческие" эпизоды фильма, про монтажные склейки между первым и вторым актами, про внутрикадровую музыку и работу со звуком. Невероятно приятно, когда простые зрители другой культуры считывают твои художественные решения как автора и задают уточняющие вопросы. Любопытно, как теперь воспримут наше кино в Каире», – отметил режиссер и автор сценария.

Лента производства кинокомпании «Альянс», при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда «Кинопрайм» ранее уже принимала участие в нескольких зарубежных смотрах – международная премьера ВЕЧНОЙ ЗИМЫ состоялась в рамках основного конкурса фестиваля Bosphorus Film Festival в Стамбуле.

Фото: кадр из фильма ВЕЧНАЯ ЗИМА

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