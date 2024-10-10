Драма «Вечная зима» примет участие в основном конкурсе кинофестиваля в Турции

Смотр пройдет в Стамбуле с 18 по 25 октября

Драма Николая Ларионова ВЕЧНАЯ ЗИМА попала в основную конкурсную программу кинофестиваля Bosphorus Film Festival, который пройдет в Стамбуле с 18 по 25 октября.

«Очень приятно после «Маяка» сразу отправиться на зарубежный смотр, причем в основной конкурс, где среди других десяти фильмов – участники и победители кинофестивалей в Венеции, Торонто, Берлине, Локарно и Карловых Варах, а также продюсерская работа великого классика мирового кино Марко Беллоккьо, чьи РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ являются одним из самых моих любимых фильмов», – заявил режиссер.

Лента с Александром Робаком и Юлией Марченко рассказывает о семейной паре, которая пытается справиться с трагедией – в уличной драке погиб их сын.

Производством картины занималась кинокомпания «Альянс» при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм».

Фото: кадр из фильма ВЕЧНАЯ ЗИМА