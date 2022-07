Стала известна конкурсная программа 79-го Венецианского кинофестиваля

Смотр пройдет с 31 августа по 10 сентября

Кинофестиваль в Венеции объявил участников конкурсной программы, а также проекты, которые будут показаны вне конкурса. Председателем жюри грядущего смотра выступит Джулианна Мур.

Также полнометражная картина казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова ГОЛИАФ (GOLIATH) вошла в конкурсную программу Orizzonti Extra.

Конкурсная программа:

• WHITE NOISE (реж. Ноа Баумбак)

• lL SIGNORE DELLE FORMICHE (реж. Джанни Амелио)

• THE WHALE (реж. Даррен Аронофски)

• L'IMMENSITA (реж. Эмануэле Криалезе)

• SAINT OMER (реж. Элис Диоп) — дебют

• BLONDE (реж. Эндрю Доминик)

• TÁR (реж. Тодд Филд)

• LOVE LIFE (реж. Кодзи Фукада)

• BARDO, FALSE CHRONICLE OF A HANDFUL OF TRUTHS (реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту)

• ATHENA (реж. Ромен Гаврас)

• BONES AND ALL (реж. Лука Гуаданьино)

• THE ETERNAL DAUGHTER (реж. Джоанна Хогг)

• BEYOND THE WALL (реж. Вахид Джалильванд)

• THE BANSHEES OF INISHERIN (реж. Мартин МакДона)

• ARGENTINA, 1985 (реж. Сантьяго Митре)

• CHIARA (реж. Сузанна Никкьярелли)

• MONICA (реж. Андреа Паллаоро)

• NO BEARS (реж. Джафар Панахи)

• ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED (реж. Лора Пойтрас)

• A COUPLE (реж. Фредерик Вайсман)

• THE SON (реж. Флориан Зеллер)

• OUR TIES (реж. Рошди Зем)

• OTHER PEOPLE'S CHILDREN (реж. Ребекка Злотовски)

Программа «Горизонты»

• PRINCESS (реж. Роберто Де Паолис)

• VICTIM (реж. Михал Блашко)

• ON THE FRINGE (реж. Хуан Диего Ботто)

• TRENQUE LAUQUEN (реж. Лаура Читарелла)

• VERA (реж. Тицца Кови, Райнер Фриммель)

• INNOCENCE (реж. Гай Давиди)

• BLANQUITA (реж. Фернандо Гуццони)

• FOR MY COUNTRY (реж. Рашид Хами)

• A MAN (реж. Кэй Исикава)

• BREAD AND SALT (реж. Дамиан Кокур)

• LUXEMBOURG, LUXEMBOURG (реж. Антонио Лукич)

• TI MANGIO IL CUORE (реж. Пиппо Маццапеза)

• TO THE NORTH (реж. Михай Минкан)

• AUTOBIOGRAPHY (реж. Макбул Мубарак)

• THE SITTING DUCK (реж. Жан-Поль Саломе)

• WORLD WAR III (реж. Хуман Сейеди)

• THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD (реж. Теона Стругар Митевска)

• THE BRIDE (реж. Сержиу Трефо)

Вне конкурса будут представлены сериал «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рёфна и новый сезон «Королевства» Ларса фон Триера.