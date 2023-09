Стали известны лауреаты 80-го Венецианского кинофестиваля

Главную награду получил фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса

80-й Венецианский кинофестиваль объявил победителей. Главную награду получил фильм Йоргоса Лантимоса БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ. Председателем жюри смотра в этом году выступил режиссер Дэмьен Шазелл.

Полный список лауреатов

Основной конкурс:

• «Золотой лев» – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ (Poor Things), реж. Йоргос Лантимос

• Гран-при жюри – Рюсукэ Хамагути (ЗЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ | Aku wa sonzai shinai)

• «Серебряный лев» за лучшую режиссуру – Маттео Гарроне (Я – КАПИТАН | Io capitano)

• «Золотая Озелла» за лучший сценарий – Гильермо Кальдерон, Пабло Ларраин (ГРАФ | El conde, реж. Пабло Ларраин).

• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Питер Саарсгард (ПАМЯТЬ | Memory, реж. Мишель Франко)

• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Кейли Спейни (ПРИСЦИЛЛА | Priscilla, реж. София Коппола)

• Специальный приз жюри – ЗЕЛЕНАЯ ГРАНИЦА (Zielona granica), реж. Агненшка Холланд

• Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе – Сейду Сарр (Я – КАПИТАН | Io capitano, реж. Маттео Гарроне)

Секция «Горизонты»:

• Лучший фильм – ОБЪЯСНЕНИЕ ВСЕМУ (Magyarázat mindenre), реж. Габор Рейш

• Лучший режиссер – Мика Густавсон (РАЙ ГОРИТ | Paradiset brinner)

• Лучший актер – Тергел Болд-Эрден (ГОРОД ВЕТРА | Ser ser salhi, реж. Лхагвадулам Пурев-Очир)

• Лучшая актриса – Маргарита Роса де Франсиско (РАЙ | El Paraiso, реж. Энрико Мария Артале)

• Специальный приз жюри – БЕСКОНЕЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (Una Sterminata Domenica), реж. Ален Паррони

• Лучший сценарий – РАЙ (El Paraiso), реж. Энрико Мария Артале

• Лучший короткометражный фильм – «Короткое путешествие» (A Short Trip), реж. Эреник Бекири

• Приз Луиджи ди Лаурентиса за лучший дебют – ЛЮБОВЬ – ЭТО ПИСТОЛЕТ (Ai Shi Yi Ba Qiang), реж. Хонг-Чи Ли

• Приз зрительских симпатий от Armani Beauty – СЧАСТЬЕ (Felicita), реж. Микаэла Рамаццотти

Секция Venice Classics:

• Лучший документальный фильм – СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ (Thank You Very Much), реж. Алекс Брэверман

• Лучшая реставрация – НОВОСЕЛЬЕ (Ohikkoshi), реж. Синдзи Сомаи

Секция Venice Immersive:

• Главный приз жюри – Songs For A Passerby, реж. Селин Даймен

• Специальный приз жюри – Flow, реж. Эдриаан Локман

• Приз за иммерсивные достижения – Empereur, реж. Марион Бергер и Илан Коэн

В этом году смотр проходил с 30 августа по 9 сентября.

