Стали известны лауреаты 79-го Венецианского кинофестиваля

Главную награду получила картина «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас

79-й Венецианский кинофестиваль объявил победителей. Главную награду получила документальная картина ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ Лоры Пойтрас. Председателем жюри смотра в этом году выступила Джулианна Мур.

Полный список лауреатов.

• Золотой лев — ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ (All The Beauty And The Bloodshed, реж. Лора Пойтрас)

• Гран-при жюри — СЕНТ-ОМЕР (Saint Omer, реж. Элис Диоп)

• Серебряный лев за лучшую режиссуру — Лука Гуаданьино (ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ)

• Золотая Озелла за лучший сценарий — БАНШИ ИНИШЕРИНА (режиссер и сценарист Мартин МакДона)

• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Колин Фаррелл (БАНШИ ИНИШЕРИНА)

• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Кейт Бланшетт (ТАР, реж. Тодд Филд)

• Специальный приз жюри — БЕЗ МЕДВЕДЕЙ (No Bears, реж. Джафар Панахи)

• Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе — Тейлор Расселл (ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ, реж. Лука Гуаданьино)

• Приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебют — Элис Диоп (СЕНТ-ОМЕР)

В этом году смотр проходил с 31 августа по 10 сентября.