Стали известны лауреаты 79-го Венецианского кинофестиваля
Главную награду получила картина «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас
79-й Венецианский кинофестиваль объявил победителей. Главную награду получила документальная картина ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ Лоры Пойтрас. Председателем жюри смотра в этом году выступила Джулианна Мур.
Полный список лауреатов.
• Золотой лев — ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ (All The Beauty And The Bloodshed, реж. Лора Пойтрас)
• Гран-при жюри — СЕНТ-ОМЕР (Saint Omer, реж. Элис Диоп)
• Серебряный лев за лучшую режиссуру — Лука Гуаданьино (ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ)
• Золотая Озелла за лучший сценарий — БАНШИ ИНИШЕРИНА (режиссер и сценарист Мартин МакДона)
• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Колин Фаррелл (БАНШИ ИНИШЕРИНА)
• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Кейт Бланшетт (ТАР, реж. Тодд Филд)
• Специальный приз жюри — БЕЗ МЕДВЕДЕЙ (No Bears, реж. Джафар Панахи)
• Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе — Тейлор Расселл (ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ, реж. Лука Гуаданьино)
• Приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебют — Элис Диоп (СЕНТ-ОМЕР)
В этом году смотр проходил с 31 августа по 10 сентября.