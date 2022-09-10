top banner

Стали известны лауреаты 79-го Венецианского кинофестиваля

Автор: БК

10 сентября 2022

Главную награду получила картина «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас

79-й Венецианский кинофестиваль объявил победителей. Главную награду получила документальная картина ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ Лоры Пойтрас. Председателем жюри смотра в этом году выступила Джулианна Мур.

Полный список лауреатов.
• Золотой лев — ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ (All The Beauty And The Bloodshed, реж. Лора Пойтрас)
• Гран-при жюри — СЕНТ-ОМЕР (Saint Omer, реж. Элис Диоп)
• Серебряный лев за лучшую режиссуру — Лука Гуаданьино (ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ)
• Золотая Озелла за лучший сценарий — БАНШИ ИНИШЕРИНА (режиссер и сценарист Мартин МакДона)
• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Колин Фаррелл (БАНШИ ИНИШЕРИНА)
• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Кейт Бланшетт (ТАР, реж. Тодд Филд)
• Специальный приз жюри — БЕЗ МЕДВЕДЕЙ (No Bears, реж. Джафар Панахи)
• Премия Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе — Тейлор Расселл (ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ, реж. Лука Гуаданьино)
• Приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебют — Элис Диоп (СЕНТ-ОМЕР)

В этом году смотр проходил с 31 августа по 10 сентября.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Рубен Дишдишян станет партнером кинопрокатной компании, основанной менеджерами Universal
Подробнее
Okko рассказал про обновления библиотеки сентября 2022 года
Подробнее
Объявлена предварительная программа Санкт-Петербургского международного контент-форума
Подробнее
Гендиректор «Иви» рассказал о ключевых задачах компании, структуре выручки и контентной стратегии
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лидером стала отечественная картина «Календарь ма(й)я»
Подробнее
Около 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода голливудских мейджоров из России
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2022 года
Подробнее
Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроется 7 сентября
Подробнее
Александр Мамут покидает пост председателя совета директоров объединенной киносети
Подробнее
Стартовал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов от Фонда кино
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Три тысячи лет желаний» с отрывом возглавил прокат
Подробнее
Дни российского кино пройдут в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 сентября 2022 года
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Начать сначала»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 сентября
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде»
Подробнее
В Москве прошел показ документальной картины «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Три тысячи лет желаний» обходят «Все везде и сразу»
Подробнее
Американская касса: первую строчку может занять перевыпуск «Человека-паука: Нет пути домой»
Подробнее
Международная касса: боевик «Быстрее пули» преодолел отметку сборов в $100 млн
Подробнее