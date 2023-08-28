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Пол Верховен готовит новый триллер

Автор: Илья Кувшинов

28 августа 2023

Режиссер заинтересовался романом Филиппа Джиана «Без учета»

Продюсер Саид Бен Саид рассказал в интервью французcкому Premiere, что Пол Верховен пока не готов уйти на пенсию – 85-летний режиссер планирует экранизировать новый роман Филиппа Джиана «Без учета» (Sans Compter).

В центре повествования книги, появившейся на прилавках Европы в начале этого года, оказывается журналист, живущий вместе со своей супругой и ее матерью в огромном поместье. В его жизни все меняется, когда городские власти пытаются выкупить часть земли для строительства парка развлечений – неподалеку загадочным образом исчезает турист, а главный герой уверен, что в этом замешано руководство города.

Ранее постановщик уже работал с материалом Джиана – именно его роман «Ох...» лег в основу триллера ОНА с Изабель Юппер.

Осенью Верховен должен приступить к давно запланированным съемкам политического триллера МОЛОДОЙ ГРЕШНИК, действие которого будет разворачиваться в Вашингтоне. Сценаристом ленты выступил Эдвард Ноймайер, ранее работавший с режиссером над РОБОКОПОМ и ЗВЕЗДНЫМ ДЕСАНТОМ.

Фото: кадр со съемок фильма ОНА

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