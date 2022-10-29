42-й Международный студенческий фестиваль ВГИК подвел итоги первого этапа

Пять фильмов отобраны для участия во втором этапе смотра

28 октября были подведены итоги первого этапа 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. До конкурса первого этапа из 175 фильмов допустили 59. Теперь выбраны авторы пяти картин, которые продолжат участие во втором, международном этапе фестиваля, который пройдет с 14 по 18 ноября.

Жюри российского этапа возглавляет режиссер Константин Буслов. В составе жюри – директор кинопрокатной структуры «Татаркино», исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова, коммерческий директор по контенту «Иви» Анастасия Корчагина, президент Гильдии звукорежиссеров Алексей Бадыгов, генеральный директор студии «ШАР» Николай Маковский, художник театра и кино Сергей Февралев, народный артист РФ Владимир Климов и главный редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.

42-й фестиваль проходит в год, когда отмечается 90-летие со дня рождения Андрея Тарковского, творчество которого будет представлено в специальной ретроспективе.

Победители первого этапа 42-го фестиваля ВГИК

• Гран-при – режиссер Никита Кравчук, фильм «Рыцарь», мастерская В.И.Хотиненко

• За лучшую работу режиссера в игровом фильме – режиссер Рауль Гейдаров, фильм «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама», мастерская А.К.Котта и В.К.Котта

• За лучшую работу режиссера в неигровом фильме – режиссер Арина Прошина-Кулик, фильм «Анна Ардова. Маленькие пьесы», мастерская С.В.Мирошниченко, С.Л.Зоновой

• За лучшую работу телевизионного режиссера – режиссер Глеб Кучинский, фильм «От одного зайца», мастерская А.Г.Плоткиной

• За лучшую работу режиссера анимации – режиссер Всеволод Булавкин, фильм «Визионер», мастерская И.А.Пшеничной

• За лучшую работу режиссера мультимедиа – режиссер Ксения Мартынова, фильм «Не поговорили», мастерская В.А.Азеева

• За лучшее исполнение женской роли – актриса Ава Джалали, фильм «Бриз»

• За лучшее исполнение мужской роли – актер Александр Гаврилов, фильм «Юшка», мастерская А.К.Котта и В.К.Котта

• За лучший сценарий – Дарья Пономаренко, фильм «Игрок», мастерская Ю.В.Кары

• За лучшую работу оператора в игровом фильме – оператор Семен Кретов, фильм «Рыцарь», мастерская М.Л.Аграновича

• За лучшую работу оператора в неигровом фильме – Арман Айвазян, фильм «Камни», мастерская Б.Я.Караджева и Е.И.Резникова

• За лучшую работу звукорежиссера – звукорежиссер Евгений Переяславцев, фильм «Юшка», мастерская В.К.Литровника

• За лучшую работу художника-постановщика – художник Валида Кажлаева, фильм «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама»

• За лучшую работу художника по костюмам – художник Надежда Потапова, фильм «Самый счастливый день», мастерская Н.В.Пархоменко

• За лучшую организацию производства фильма – продюсеры Лилит Мовсисян, Лусине Восканян, фильм «250КМ»

• Диплом фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена – режиссер Олеся Епишина, фильм «Сама виновата!», мастерская Б.Я.Караджева и Е.И.Резникова

• За выражение созидательного духа поэзии и творчества, за понимание живой силы литературной памяти – режиссер Арина Прошина-Кулик, фильм «Анна Ардова. Маленькие пьесы», мастерская С.В.Мирошниченко, С. Л.Зоновой

• Специальный приз имени Ю.А.Михайлова – звукорежиссер Арина Сетх (мастерская А.А. Худякова) за работу в фильме «Жил-был человек» (режиссер Нурия Уразгильдеева)

• Специальный приз имени С.В.Лазарука «За поиск средств художественной выразительности киноязыка» – режиссер Хамидреза Газеми, фильм «Бриз», мастерская А.К.Котта и В.К.Котта

• Специальный приз Гильдии кинооператоров имени В.И.Юсова – оператор Михаил Дворжецкий, фильм «Что-то не так», мастерская И.С.Клебанова

• Специальный приз кафедры режиссуры игрового фильма «За монтажное решение» имени Л.Б.Фелонова – режиссер Асмик Мовсисян, фильм «250КМ», мастерская А.К.Котта и В.К.Котта

• Приз студенческого жюри – режиссер Данила Сергеев , фильм «У тебя все хорошо?», мастерская А.К.Котта и В.К.Котта

• Специальный диплом студенческого жюри «За искренность» – режиссер Елизавета Саввина, фильм «Барсики», мастерская А.Е.Учителя и А.И.Гелейна

• Специальный диплом студенческого жюри «За точность воплощения творческого поиска» – режиссер Мария Пелина, фильм «Агония», мастерская А.К.Котта и В.К.Котта

• Специальный диплом студенческого жюри «За выдающуюся работу по переосмыслению классики» – режиссер Всеволод Булавкин, фильм «Визионер», мастерская И.А.Пшеничной

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ

• За лучшую детскую роль – Марат Арутюнян, фильм «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама»

• За актерский ансамбль – актерский ансамбль фильма «Ариса», режиссер Асмик Мовсисян, мастерская А.К.Котта и В.К.Котта

• За операторскую работу по киноосвещению – оператор Софья Вербицкая, фильм «Дары волхвов», мастерская Ю.А.Невского

• За удачное воплощение специальных видов съемки – оператор Анастасия Котович, фильм Ipsum mundum, мастерская В.В.Алисова

• За оригинальные визуальные эффекты – режиссер Александра Максимова, фильм «Партия», мастерская Е.Г.Яременко

• За воплощение художественной образности на экране – режиссер Мария Саитова, фильм «Я родилась», мастерская В.В.Меньшова, руководители мастерской С.В.Урсуляк и В.И.Тумаев

• За особое видение – режиссер Алексей Кокорин, фильм «Без башни», мастерская С.А.Соловьева, руководитель Н.И.Лебедев

• Приз за лучший фильм по мнению зрителей – режиссер Всеволод Булавкин, фильм «Визионер», мастерская И.А.Пшеничной

• Гран-при конкурса сценариев ВГИК – Юлия Булавина, сценарий полнометражного фильма «Сын», мастерская Р.М.И.Ибрагимбекова

Международный студенческий фестиваль ВГИК проводят Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А.Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный спонсор 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК – ПАО «Газпром». Спонсор фестиваля – «Газпромбанк».