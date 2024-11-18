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Стали известны победители Международного студенческого фестиваля ВГИК

Автор: БК

18 ноября 2024

Гран-при досталось детективной драме «Вселение»

15 ноября в Москве завершился 44-й Международный студенческий фестиваль ВГИК. Жюри международного конкурса возглавлял режиссер Эмир Кустурица.

Гран-при досталось студентке Петербургского университета кино и телевидения Софье Чигировой за детективную драму «Вселение».

Организаторы отметили, что в конкурсе фестиваля участвовали картины режиссеров из 52 стран и 59 киношкол.

Полный список победителей
• Гран-при – «Вселение», реж. Софья Чигирова
• Лучший игровой фильм – «Посторонний человек», реж. Милорад Милатович
• Лучший неигровой фильм – «Воспоминания и любовные письма на продажу», реж. Кристина Невес, Руан Бетруче
• Лучший анимационный фильм – «Вчера мне было 9 лет», реж. Тимофей Скисов

Специальные дипломы
• Лучший мультимедийный проект – «Яйцо динозавра», реж. Срутил Метью
• «За анимацию» – «Творцы», реж. Маделин Хоман
• «Лучший режиссер» – «Латвия», реж. Хуан Биньбинь
• «Лучший режиссер» – «Фальш», реж. Блаж Андрашек
• «За неигровой фильм» – «Рапа», реж. Саша Козьма

• Приз студенческого жюри за лучший игровой фильм – «Музыка—мое спасение», реж. Тьерно Сейду Нуро Си
• «За убийственный рецепт» – «Чесночный суп», реж. Кристиан Захариев
• «За маленького взрослого ребенка» – «Вверх тормашками», реж. Екатерина Ксенетс
• За лучшую программу – Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова.
• Приз продюсерского центра «ВГИК-ДЕБЮТ» «Перспектива» – «СНГ, Братан!», реж. Андрей Дуплякин
• Приз зрителей по итогам голосования в регионах – «Самая сильная девочка в мире», реж. Сара Тарекегн

Театральный конкурс
• Гран-при театрального конкурса – «Мастер и Маргарита» (мастерская М. Миленковича. Белградский университет искусств, факультет драматического искусства)
• Приз за лучшую женскую роль – Ляля Анпилогова (мастерская Е. Писарева. «Белый вальс» Школа-студия МХАТ)
• Приз за лучшую мужскую роль – Огнен Малусич (мастерская М. Миленковича. «Мастер и Маргарита». Белградский университет искусств, факультет драматического искусства)
• Специальный приз жюри за актерский ансамбль – «Дом Бернарды Альбы» (мастерская В. Драгунова. Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина)
• Диплом за популяризацию лучших образов китайской литературы средствами театра – «А-Кью» (Шанхайская театральная академия)
• Диплом за виртуозное исполнение роли Труффальдино – Камрон Саидмуродов (мастерская Ф. Махмудова «Турандот», ВГИК)
• Диплом за искренность воплощения образа Марии Андреевны в спектакле «Бедная невеста» – Софья Козинцева (мастерская Г. В. Шапошникова, Театральный институт им. Б. Щукина)
• Приз зрительских симпатий – «Турандот» (мастерская Ф. Махмудова, ВГИК)
• Приз зрительских симпатий – «Маски из жизни Островского» (мастерская А. Ивановой-Брашинской. Высшая школа сценических искусств «Театральная школа Константина Райкина»)

Фото: Лика Фурсевич

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