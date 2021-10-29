ViP Play рассказал о новинках ноября 2021 года

В библиотеке видеосервиса станут доступны 15 фильмов различных жанров

• С 1 ноября – британская комедия БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА

Писатель и сценарист Чарльз Кондомайн после нескольких успешных книг надолго застрял в творческом кризисе. Чтобы как-то изменить ситуацию и вернуть вдохновение, он приглашает в дом знаменитого медиума. Однако во время спиритического сеанса что-то пошло не так… Теперь ему предстоит делить дом с призраком покойной и очень ревнивой первой жены Эльвиры. Новой супруге Чарльза такой расклад не нравится, но ради нового сценария она готова потерпеть соперницу. Вот только у Эльвиры свои планы…

• С 1 ноября – динамичный дорожный триллер НЕИСТОВЫЙ

Мать-одиночка, на которую со всех сторон давят жизненные проблемы, опаздывает на работу из-за пробок. Как назло, перед ее машиной останавливается пикап, который не едет на зеленый. Один протяжный гудок – и женщина оказывается под прицелом безумного водителя, готового убивать всех без разбора.

• С 1 ноября – психологическая драма ДЕВУШКА, КОТОРАЯ БОЯЛАСЬ ДОЖДЯ

Старшеклассница Рэйн слышит голоса в голове и страдает от галлюцинаций. После очередного обострения шизофрении с ней перестают общаться школьные подруги. Девушка переключает свое внимание на новичка Калеба. Рэйн рассказывает ему о своих наблюдениях: живущая по соседству учительница похитила маленькую девочку. Вот только не понятно – это реальность или галлюцинация. Рэйн и Калеб начинают собственное расследование.

• С 1 ноября – франшиза ТРАНСФОРМЕРЫ

На Землю прибывают две группы инопланетных роботов, которые враждуют между собой: автоботы и десептиконы. Они борются за могущественный артефакт, который способен разрушить Галактику. Автоботы пытаются защитить этот артефакт и спасти всё живое. А на помощь трансформерам приходят люди. Но десептиконы так просто не сдадутся.

В онлайн-кинотеатре ViP Play будут доступны следующие части: ТРАНСФОРМЕРЫ, ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ, ТРАНСФОРМЕРЫ 3: ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ, ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ и ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ.

• С 3 ноября – приключенческая драма ЗЕМЛЯ

Иди пережила страшную трагедию, потеряв мужа и сына. Из депрессии ее не могут вывести ни друзья, ни психотерапевты. Женщина понимает, что больше не может находиться рядом с людьми, и покупает домик в глуши. С этого момента Иди учится не только выживать в диких условиях, но и искать смысл жизни.

• С 7 ноября – криминальная комедия АФЕРИСТКА

Предприимчивая и красноречивая мошенница Марла организовала целый бизнес, найдя лазейку в законе. Она присваивает права опеки над одинокими стариками, а затем переводит на себя их имущество. Новая жертва Марлы – состоятельная старушка с признаками деменции. Однако четкая мошенническая схема дает сбой: сейф пенсионерки полон сюрпризов, а ее судьбой интересуется один опасный мужчина.

• С 13 ноября – семейный мультфильм СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ

Непутевая девочка-подросток Лаки Прескотт рано лишилась матери и живет в доме деда-бизнесмена. После очередной выходки Лаки отправляют к отцу. В дороге героиня знакомится с диким мустангом Спиритом – таким же упрямым, как она. Эта встреча становится началом большой дружбы, которой предстоит выдержать ряд испытаний.

• С 14 ноября – фантастический боевик ПОСТУПЬ ХАОСА

Колонисты с Земли осваивают планету Новый Мир. Здесь сложно утаить мысли, если ты не женщина. Поэтому в поселении юноши Тодда живут одни мужчины. До тех пор, пока на эту планету не падает корабль-разведчик с девушкой на борту. Местный мэр хочет использовать незнакомку в личных корыстных целях, но Тодд помогает девушке бежать…

• С 21 ноября – военный боевик ВОСЕМЬ СОТЕН

Октябрь 1937-го. Япония и Китай вступают в жесточайший междоусобный бой. 400 солдат из Народно-революционной армии Китая пытаются отстоять склад в Шанхае. Самоотверженный бой с многократно превосходящей армией Японии длится 4 дня и 4 ночи. А в это время на другом берегу продолжается тихая мирная жизнь, где все наблюдают со стороны за театром военных действий.

• С 22 ноября – детективный мини-сериал ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ

1900 год. Три подруги – воспитанницы женского пансионата – бесследно пропадают в День святого Валентина, когда отправляются на пикник к горе Висячая скала. Хозяйка пансионата берется за расследование исчезновения своих учениц, которое оказывается тесно связано с ее загадочным прошлым.

• С 26 ноября – криминальный боевик НИКТО

Тихий семьянин Хатч несколько лет проживает персональный день сурка: утренняя пробежка, завтрак, ожидание автобуса, работа, дом. Казалось бы, ничто не способно вывести из равновесия этого спокойного человека. Но однажды в дом Хатча врываются грабители. Среди похищенного - браслет его маленькой дочери. С этого момента Хатч не в силах сдерживать спавшего внутри зверя с темным прошлым. Он ввязывается в драку и отправляет двух дебоширов на больничную койку. И все бы ничего, но один из пострадавших – брат влиятельно русского мафиози.