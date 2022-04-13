«Витрина ТВ» назначена единым поставщиком телеканалов в Интернете

Срок действия назначения составит пять лет

«Витрина ТВ» назначена единой уполномоченной организацией по обеспечению дистрибуции телеканалов, входящих в два цифровых мультиплекса, в Интернете сроком на пять лет. Соответствующий приказ 25 марта подписал руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

Компания должна до 15 апреля предоставить Роскомнадзору отчет по комплексному тестированию на проникновение корпоративной информационной системы. Использовать единый плеер для трансляции контента 20 центральных телеканалов аудиовизуальные сервисы были обязаны с октября 2021 года, однако ведомтсво не назначало платформу до марта 2022-го.

Запуск единого поставщика телеконтента в Интернете обсуждался с 2019 года. Против создания плеера высказывалась Федеральная антимонопольная служба, также операторы кабельного и спутникового ТВ опасались, что новая структура будет диктовать им условия. В начале 2022 года Комиссия по связи Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) отправила письмо в ФАС с предложением распространить антимонопольные требования на единого поставщика ТВ-стриминга. Однако требования расширены не были.

«Витриной ТВ» в настоящий момент в равных долях владеют «Первый Канал», ВГТРК, «Национальная Медиа Группа» и «СТС Медиа». Главой сервиса является Сергей Сторожев.