top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Витрина ТВ» назначена единым поставщиком телеканалов в Интернете

«Витрина ТВ» назначена единым поставщиком телеканалов в Интернете

Автор: БК

13 апреля 2022

Срок действия назначения составит пять лет

«Витрина ТВ» назначена единой уполномоченной организацией по обеспечению дистрибуции телеканалов, входящих в два цифровых мультиплекса, в Интернете сроком на пять лет. Соответствующий приказ 25 марта подписал руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

Компания должна до 15 апреля предоставить Роскомнадзору отчет по комплексному тестированию на проникновение корпоративной информационной системы. Использовать единый плеер для трансляции контента 20 центральных телеканалов аудиовизуальные сервисы были обязаны с октября 2021 года, однако ведомтсво не назначало платформу до марта 2022-го.

Запуск единого поставщика телеконтента в Интернете обсуждался с 2019 года. Против создания плеера высказывалась Федеральная антимонопольная служба, также операторы кабельного и спутникового ТВ опасались, что новая структура будет диктовать им условия. В начале 2022 года Комиссия по связи Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) отправила письмо в ФАС с предложением распространить антимонопольные требования на единого поставщика ТВ-стриминга. Однако требования расширены не были.

«Витриной ТВ» в настоящий момент в равных долях владеют «Первый Канал», ВГТРК, «Национальная Медиа Группа» и «СТС Медиа». Главой сервиса является Сергей Сторожев.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Олег Березин спрогнозировал развитие кинопроката России в условиях санкций
Подробнее
Названы лучшие по мнению зрителей оригинальные проекты онлайн-платформ 2021 года
Подробнее
Rutube представил оригинальные проекты и новый функционал платформы
Подробнее
За месяц в России закрылось 25% кинозалов
Подробнее
Компания А24 присоединилась к бойкоту российского рынка
Подробнее
«Централ Партнершип» обсуждает возможность экспорта российских фильмов за рубли и местную валюту
Подробнее
Открытие подмосковного города кинолокаций ожидается летом 2022 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатры попросили сократить для них НДС до 10%
Подробнее
Московская школа кино приостанавливает прием студентов на британские образовательные программы
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей из новинок стал мультфильм «Мальчик-дельфин»
Подробнее
Новым гендиректором IVI назначен Николай Васильков
Подробнее
Продюсерский центр Potential начал отбор сценарных проектов для участия в питчингах
Подробнее
Кинотеатральные сборы в марте 2022 года обновили пятилетний минимум
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Мальчик-дельфин» стал лучшей новинкой
Подробнее
Госфильмофонд проведет просветительскую программу для исследователей кино
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 апреля 2022 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 апреля
Подробнее
Касса четверга: «Мальчик-дельфин» стал лучшей новинкой
Подробнее
Международная касса: третья часть «Фантастических тварей» возглавила прокат
Подробнее
Касса России: «Мальчик-дельфин» стартовал со второй строчки
Подробнее