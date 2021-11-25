«Сбер» закрыл сделку по продаже доли в VK

Акции контролирующей структуры переходят к Газпромбанку

«Сбер» подписал обязывающие документы о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО «МФ Технологии», которая является основным акционером VK. Сумма сделки составит 12,8 млрд рублей, хотя на момент ее заключения доля в компании оценивалась в два раза дешевле — в 6,37 млрд рублей. Завершить сделку планируется в четвертом квартале 2021 года после получения необходимых согласований.

«МФ Технологии» контролирует 4,8% обыкновенных и 57,3% голосующих акций VK (ранее — Mail.ru Group). Компания создана в 2018 году, владельцами «МФ Технологии» являлись «МегаФон», Газпромбанк, «РТ-Развитие бизнеса» («дочка» «Ростеха») и USM Holdings.

Осенью 2019 «Сбербанк» выкупил 35% данной компании у Газпромбанка и 1% у «Ростеха» за 11,3 млрд рублей. В итоге сформировался следующий акционерный состав: 45% у «МегаФона», 36% у Сбербанка, 10% у «Ростеха» и 9% у USM Holdings. «Сбербанк» получил место в совете директоров VK. Теперь Газпромбанк вернется в состав акционеров предприятия.

Перед вхождением в капитал «МФ Технологии» «Сбербанк» и VK создали совместное предприятие «О2О Холдинг». Сделка была закрыта в декабре 2019 года. Со стороны VK в СП были внесены сервисы доставки еды Delivery Club, заказа такси «Ситимобил» и каршеринг YouDo (впоследствии — «СитиДрайв»), от «Сбербанка» — цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex и инвестиции в размере 38 млрд рублей. В августе 2020 года партнеры инвестировали в него дополнительные 12 млрд рублей, а в октябре этого года — еще 12,2 млрд рублей.

Причина продажи доли «Сбера» не указана. Не комментируют ее также представители банка, VK, «МегаФона», «Ростеха» и USM.

Ранее «Сбер» объяснял покупку доли в «МФ Технологии» тем, что «видит существенный потенциал» в СП, а также разделяет и поддерживает стратегию VK. В компании ожидали, что совместные действия «сделают синергию от сотрудничества двух взаимодополняющих экосистем максимальной».