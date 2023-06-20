Гендиректор VK заявила о растущей популярности сериалов, представленных в видеоразделе соцсети

За год аудитория VK выросла на 11%

Марина Краснова, возглавляющая социальную сеть VK дала интервью ТАСС.

По ее словам, каждый день контент на платформе «VK Видео» собирает больше 2 млрд просмотров, а ежедневная аудитория сервиса составляет десятки миллионов человек.

«Новое приложение расширяет кросс-платформенные возможности «VK Видео» и отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев. Мы уже видим, что есть аудитория, которой нравится смотреть контент в отдельном приложении «VK Видео»», — поделилась она.

На сервисе также появились корейские и французские сериалы. По сведениям Красновой, они собирают десятки миллионов просмотров.



«Отвечая на запросы пользователей, мы развиваем и поддерживаем разные направления. Благодаря этому у нашей аудитории появляется уникальная возможность окунуться в новую для них культуру через видеоконтент. Мы рады, что дали пользователям такую возможность, потому что видим, как тепло они приняли корейские сериалы. Продолжим инвестировать в профессиональный контент, включая и эксклюзивный контент собственного производства», — заявила она.

Краснова указала на то, что в настоящий момент сервис ведет переговоры о расширении библиотеки видеоконтента с мейджорами из десятка стран.

В первом квартале 2023 года ежедневная аудитория социальной сети «ВКонтакте» в России выросла на 11% год к году.



Фото: пресс-служба «ВКонтакте»