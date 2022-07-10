VK и «Ростелеком» рассматривают возможность покупки онлайн-кинотеатра IVI

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает издание The Bell

VK и «Ростелеком» заинтересованы в покупке онлайн-кинотеатра IVI, сообщает издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее стало известно, что на покупку IVI претендует компания МТС. Сейчас покупкой онлайн-кинотеатра интересуются почти все крупные игроки, у которых есть собственные видеосервисы или интерес к этому рынку, сообщили собеседники издания. Также источники отмечают, что переговоры с VK и «Ростелекомом» находятся на начальной стадии — на данный момент акционеры IVI собирают предложения всех «заинтересованных сторон, и претендентов много».

Согласно данным TelecomDaily, по итогам 2021 года онлайн-кинотеатр IVI стал лидером по объему годовой выручки – его доля рынка составила 20,5%.