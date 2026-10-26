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Алексей Воронков поддержал инициативу о проведении бесплатных показов исторических фильмов

Автор: БК

26 октября 2026

Для реализации предложения потребуется дополнительное финансирование

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков одобрил инициативу президента России Владимира Путина о проведении бесплатных показов исторических фильмов для льготных категорий граждан. 

В то же время Воронков обратил внимание на необходимость учитывать расходы кинотеатров при организации социально значимых показов. По его мнению, для реализации предложения потребуется выделить дополнительное финансирование. Благодаря этому кинотеатры смогут компенсировать затраты на проведение сеансов, и показы не будут стоить 500-700 рублей. 

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров напомнил, что практика бесплатных киносеансов существует в России с 2017 года, в частности в рамках образовательных инициатив. Однако нынешняя посещаемость кинотеатров пока значительно уступает допандемийным показателям. Одним из возможных вариантов реализации инициативы Воронков назвал использование кинозалов, открытых при государственной поддержке в небольших городах. Эксперт напомнил, при содействии Министерства культуры РФ в стране было создано более 2 тысяч залов.

«Когда кинотеатр просто включает лампочку и в зале сидит 10 человек, он тратит 5 тысяч рублей. Показывать, конечно же, надо бесплатно. И обязательно надо продумывать программу, когда, помимо поддержки кинопроизводителей, будет система льготного показа, чтобы кинотеатр получил деньги хотя бы на покрытие расходов. Кинотеатры пока еще не вышли на уровень посещаемости 2019 года. Сейчас у нас примерно 130 млн посещений в год, а в 2019 году было 220 млн. Тогда кинотеатры могли себе позволять обширные программы – от льготных категорий до бесплатных показов в рамках проекта «Уроки в кино», который начали проводить в 2017 году», – отметил Алексей Воронков

Ранее Владимир Путин предложил организовать бесплатные показы фильмов на историческую тематику для школьников, студентов и пенсионеров. По словам Путина, бесплатные сеансы позволят снизить расходы семей. В качестве возможного механизма он упомянул «Пушкинскую карту», не исключив и другие способы реализации предложения. 

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