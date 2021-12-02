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Компания Walt Disney выбрала нового председателя совета директоров

Автор: Виолетта Палий

2 декабря 2021

Сьюзен Арнольд вступит в должность 31 декабря 2021 года

Совет директоров компании Walt Disney объявил об избрании Сьюзен Арнольд на пост председателя совета. Назначение вступит в силу 31 декабря 2021 года, она сменит на этой должности Роберта Айгера. Таким образом, впервые за 98 лет существования Walt Disney данный пост в компании займет женщина.

Арнольд с 2007 года является членом совета директоров Walt Disney, а с 2018-го — главным независимым директором совета. По словам Роберта Айгера, Сьюзен Арнольд является «идеальным выбором на пост председателя совета директоров», и «под ее руководством компания будет и дальше успешно работать».

Роберт Айгер в начале прошлого года он ушел с поста генерального директора, на который затем назначили Боб Чапек. За время руководства Айгера компания приобрела такие киностудии, как Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox, а также в 2016 году Walt Disney открыла свой первый тематический парк в Китае.

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