Компания Warner Bros. провела презентацию на конвенте CinemaCon−2022

Сиквел «Бэтмена», эксклюзивные нарезки и многое другое

Киностудия Warner Bros. устроила самый настоящий парад звезд и эксклюзивов в рамках своей презентации на CinemaCon 2022. Ключевыми для мейджора проектами ожидаемо выступили экранизации комиксов DC, главным из которых является ЧЕРНЫЙ АДАМ со Дуйэном «Скалой» Джонсоном. Участники презентации смогли посмотреть эксклюзивные нарезки из фильмов ЧЕРНЫЙ АДАМ, ЭЛВИС, WONKA, THE FLASH, АКВАМЕН 2, ШАЗАМ! 2, SALEM’S LOT, DON’T WORRY DARLING.

При наибольшей ажиотации зала прошло представление проекта ЧЕРНЫЙ АДАМ. Вышедший на сцену самолично «Скала» признался, что проект разрабатывался на протяжении целых десяти лет, так как создатели хотели преподнести столь неоднозначного персонажа «правильным образом». Джонсон продолжил повторять, что после выхода фильма весь расклад сил в киновселенной DC кардинально изменится. В показанном футадже супергерой Джонсона ловил ракеты голыми руками и не гнушался угрожать другим людям расправой. Также «Скала» представил анимационный проект студии Warner Animation Group СУПЕРПИТОМЦЫ, в котором отдал голос одному из главных персонажей. В конце Джонсон получил специальную награду как главная икона индустрии развлечений за прошедшее десятилетие.

Пожалуй, не менее важен для студии еще один долгострой в расширенной вселенной DC – фильм о ФЛЭШЕ с Эзрой Миллером, в котором зрителей вновь ждет пересечение разных киновселенных, благодаря чему в одном кадре смогут встретиться молодой Супермен и разные версии Бэтмана. Участники презентации смогли первыми увидеть поседевшего Бэтмена в исполнении Майкла Китона, вернувшегося к этой роли впервые с 1992 года. Также в фильме среди прочих появятся Бен Аффлек и Супергерл в исполнении Саши Калле.

Кратко был представлен второй АКВАМЕН. Джейсон Момоа, в отличие от «Скалы», не смог присутствовать на презентации лично, но записал видеообращение, в котором не преминул предстать перед всеми без рубашки. Рассказавший о фильме режиссер Джеймс Ван признался, что смог благодаря передовым технологиям избавиться от использования в кадре проволочных лонжей, за которые обычно приходится подвешивать актеров, причиняя им кучу неудобств.

Довольно бодро прошла презентация продолжения семейного кинокомикса ШАЗАМ! Фильм представили режиссер Дэвид Ф. Сэндберг и актеры проекта, включая исполнительницу роли злодейки Гесперы Хелен Миррен. Как рассказал режиссер, создатели видели своей задачей сохранить баланс драмы, комедии и сердечности, который им удалось найти в первом фильме. Старт фильма в мировом прокате назначен на декабрь текущего года, по соседству со вторым АВАТАРОМ.

Режиссер Баз Лурман и исполнитель главной роли Остин Батлер рассказали собравшимся о роботе над байопиком про Элвиса Пресли. Совсем скоро состоится премьера картины на Каннском фестивале, на него Лурман вернется впервые со времен МУЛЕН РУЖА. Лурман рассказал, что хоть он и любит биографические фильмы, его новый фильм нельзя назвать байопиком. Он считает фильмом о жизни в Америке на протяжении 50-60-70-х годов. Для него Элвис Пресли – своего рода подлинный супергерой своего времени.

Другой музыкальный фильм в пакете мейджора – WONKA. Тимоти Шаламе сыграл молодого Вилли Вонку в новой версии легендарной сказки Роальда Даля. Вместе с Шаламе в музыкальном фильме от режиссера ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА Пола Кинга сыграют Роуэн Аткинсон, Салли Хокинс, Киган-Майкл Ки и Оливия Колман. Судя по тому, что студия заявила фильм обширным эксклюзивом в столь важной презентации, она делает на него серьезную ставку.

Также в рамках презентации были представлены еще два остросюжетных фантастических проекта. Речь о продюсерском проекте Джеймса Вана SALEM’S LOT по Стивену Кингу и новой режиссерской работе Оливии Уайльд DON’T WORRY DARLING, в котором поставновщица признается в любви к картинам МАТРИЦА И НАЧАЛО.