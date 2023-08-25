Warner Bros. переносит фильмы из-за забастовки актеров

Сиквел «Дюны», «Годзилла и Конг: Новая империя» и анимационный «Властелин колец» сменили даты

Warner Bros. приняла решение перенести несколько своих грядущих проектов из-за забастовки актеров, которая не позволяет заниматься промо-кампаниями картин – The Hollywood Reporter сообщает, что на новые даты переехали три фильма.

Сиквел ДЮНЫ Дени Вильнева, выход которого в Штатах был запланирован на 3 ноября, выйдет в американский прокат лишь 15 марта 2024 года.

Еще один совместный проект WB и Legendary – ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ – сдвинулся на 12 апреля 2024-го (первоначально, он стоял на новой дате ДЮНЫ).

Мультфильм ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЙНА РОХИРРИМОВ, который анимационное подразделение студии делает вместе с New Line, переместился с 12 апреля 2024 года на 13 декабря 2024-го. Стоит отметить, что игровые проекты Питера Джексона по книгам Джона Р.Р. Толкина ранее ставились именно на декабрь.

Инсайдеры отмечают, что ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ – это первая большая жертва забастовки гильдии актеров, но ее последствия могут быть еще хуже. Что характерно, Warner Bros. пока еще держит в графике три своих крупных декабрьских проекта: ВОНКА (15 декабря), АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО (20 декабря) и ЦВЕТ ЛИЛОВЫЙ (25 декабря).

Сообщается, что студия нацелена на кинотеатральный прокат и после потрясений, вызванных пандемией, не готова передвигать сразу все, даже несмотря на неопределенности из-за бунта актеров и сценаристов.

Такому большому проекту, как ДЮНА, со звездным актерским составом во главе с Тимоти Шаламе и Зендаей пришлось бы непросто реализовать свой полный кассовый потенциал без масштабной промо-кампании. Знающие люди сообщают, что Warner Bros. приняла это решение совместно с Legendary, однако отмечают – Legendary не могла больше ждать: студия должна была начинать маркетинговую кампанию фильма к началу сентября, а конца и края забастовкам пока не видно.

ФОТО: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ