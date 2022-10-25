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Warner Bros. Discovery потратит до $4,3 млрд на реструктуризацию после слияния

Автор: БК

25 октября 2022

Изменения планируется внедрить к концу 2024 года

Warner Bros. Discovery, созданная в результате слияния WarnerMedia и Discovery Inc., к концу 2024 года потратит от $3,2 до $4,3 млрд на реструктуризацию бизнеса. В частности, по итогам четвертого квартала 2024 года будет потрачено от $2 до $2,5 млрд на изменения в контентной стратегии, а именно — на отмену запущенных проектов и списание связанных с ними расходов. 

Ранее президент компании Дэвид Заслав объявил о планах сократить расходы и сэкономить $3 млрд за два года для глобального развития бизнеса. Одним из шагов экономии стало увольнение около 100 сотрудников отдела продаж Warner Bros. Discovery и порядка 70 работников, в том числе, руководителей контентных департаментов HBO и HBO Max. Также компания отменила релиз проекта Batgirl, продолжения «Скуби-Ду», а также сериалы Strange Adventures, Wonder Twins и другие. 

По итогам второго квартала 2022 года, компания Warner Bros. Discovery отчиталась об убытках в размере $3,4 млрд при выручке в $9,8 млрд.

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