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Новый стриминг Warner Bros. Discovery будет называться Max

Автор: Кирилл Шамсутдинов

12 апреля 2023

Он объединит телепроекты HBO и Discovery

Сегодня, 12 апреля компания Warner Bros. Discovery объявит о объединенном стриминговом сервисе НВО Max и Discovery Plus, который предположительно будет называться Max, передает The New York Times.

Warner Bros. намерена объединить классическую библиотеку HBO, включающую «Клан Сопрано» и «Наследие», а также громкие новинки «Одни из нас» и «Белый лотос», с разножанровой коллекцией Discovery, среди тайтлов которой шоу «Доктор Прыщик» и «Дом с подвохом». Сервис, согласно источникам издания, станет доступен в ближайшие месяц или два, что позволит WBD конкурировать с гигантами потокового вещания Netflix Inc и Walt Disney Co.

Подписка будет стоить примерно $16 в месяц — столько же, сколько составляет сейчас абонентская плата НВО Max. В то же время Warner Bros. намерена предложить потенциальным пользователям несколько тарифов, в том числе более дешевую гибридную модель, предусматривающую просмотр рекламы.

Представители Warner Bros. ожидают, что стриминговое подразделение выйдет на безубыточность к следующему году и станет прибыльным через два года. Компания поставила своей целью достичь планки в 130 млн подписчиков к 2025 году. В настоящее время число абонентов составляет 96,1 млн, что значительно меньше, чем у конкурентов Netflix (231 млн) и Disney (235 млн).

Презентация Warner Bros. продлится чуть более часа. На мероприятии будут представлены название нового сервиса, маркетинговые планы, технологические обновления, а также анонсы некоторых телесериалов и фильмов.

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