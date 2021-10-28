Национальная премия в области веб-индустрии впервые вручит награды за продвижение контента

Подать заявку на участие можно до 20 декабря

В этом году Национальная премия в области веб-индустрии впервые объявляет номинации за продвижение продукта — к традиционной вечерней церемонии добавится специальное дневное мероприятие. Профессиональная премия будет называться PROдвижение и пройдет 19 февраля в Цифровом деловом пространстве.

«Мы все понимаем, что качество контента всегда было и остается на первом месте, — говорит продюсер Антон Калинкин. — Но за любой громкой премьерой стоит работа большой команды, которая приводит продукт к зрителю. И эта работа должна быть профессионально оценена также, как и итоговый продукт».

Торжественное вручение Национальной премии в области веб-индустрии PROконтент состоится вечером 19 февраля. А днем пройдет вручение премии PROдвижение. Подать заявку можно в следующих номинациях:

• Лучший постер сериала

• Лучший трейлер сериала

• Лучший behind the scenes/фильм о фильме

• Лучшая диджитал-кампания

• Лучший SMM-контент

• Лучшая нативная интеграция / Product Placement в сериале

• Лучшая PR-кампания сериала

• Лучшее оффлайн-мероприятие

• За актуализацию социальной повестки (Social Impact Entertainment)

Подать заявку на участие можно до 20 декабря на сайте.