top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Национальная премия в области веб-индустрии впервые вручит награды за продвижение контента

Национальная премия в области веб-индустрии впервые вручит награды за продвижение контента

Автор: Виолетта Палий

28 октября 2021

Подать заявку на участие можно до 20 декабря

В этом году Национальная премия в области веб-индустрии впервые объявляет номинации за продвижение продукта — к традиционной вечерней церемонии добавится специальное дневное мероприятие. Профессиональная премия будет называться PROдвижение и пройдет 19 февраля в Цифровом деловом пространстве. 

«Мы все понимаем, что качество контента всегда было и остается на первом месте, — говорит продюсер Антон Калинкин. — Но за любой громкой премьерой стоит работа большой команды, которая приводит продукт к зрителю. И эта работа должна быть профессионально оценена также, как и итоговый продукт». 

Торжественное вручение Национальной премии в области веб-индустрии PROконтент состоится вечером 19 февраля. А днем пройдет вручение премии PROдвижение. Подать заявку можно в следующих номинациях: 

• Лучший постер сериала 
• Лучший трейлер сериала 
• Лучший behind the scenes/фильм о фильме 
• Лучшая диджитал-кампания 
• Лучший SMM-контент 
• Лучшая нативная интеграция / Product Placement в сериале 
• Лучшая PR-кампания сериала 
• Лучшее оффлайн-мероприятие
• За актуализацию социальной повестки (Social Impact Entertainment)

Подать заявку на участие можно до 20 декабря на сайте.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Крупнейшие киносети России прокомментировали введение локдауна
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 18 по 24 октября
Подробнее
Международная касса: «Дюна» вновь возглавила прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: сборы рухнули за неделю до локдауна
Подробнее
Министерство культуры России утвердило новую форму кинобилета
Подробнее
В Санкт-Петербурге вводится локдаун в нерабочие дни
Подробнее
Школа «Индустрия» запускает кинопрограммы с экспертами, работавшими с Netflix, HBO и Disney
Подробнее
MIPCOM 2021 подвел итоги работы
Подробнее
Предварительная касса уикенда: все новинки стартовали ниже ожиданий
Подробнее
Фильм «Разжимая кулаки» выдвинут от России на «Оскар»
Подробнее
В России будет запущен стриминговый сервис Cinezen с авторскими проектами
Подробнее
Касса четверга: «Хэллоуин убивает» вырвался на вторую строчку
Подробнее
Объявлена программа Russian Film Week в Великобритании
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 октября 2021 года
Подробнее
Стали известны лауреаты кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка»
Подробнее
К концу года мировой бокс-офис может достигнуть $22 млрд
Подробнее
В Москве прошла презентация канала «TV1000 Русское Кино»
Подробнее
Американская касса: «Дюна» показала хорошие результаты на старте
Подробнее
IVI заключил эксклюзивную сделку с Сергеем Минаевым
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Дунай» Любы Мульменко
Подробнее