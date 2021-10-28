Национальная премия в области веб-индустрии впервые вручит награды за продвижение контента
Подать заявку на участие можно до 20 декабря
В этом году Национальная премия в области веб-индустрии впервые объявляет номинации за продвижение продукта — к традиционной вечерней церемонии добавится специальное дневное мероприятие. Профессиональная премия будет называться PROдвижение и пройдет 19 февраля в Цифровом деловом пространстве.
«Мы все понимаем, что качество контента всегда было и остается на первом месте, — говорит продюсер Антон Калинкин. — Но за любой громкой премьерой стоит работа большой команды, которая приводит продукт к зрителю. И эта работа должна быть профессионально оценена также, как и итоговый продукт».
Торжественное вручение Национальной премии в области веб-индустрии PROконтент состоится вечером 19 февраля. А днем пройдет вручение премии PROдвижение. Подать заявку можно в следующих номинациях:
• Лучший постер сериала
• Лучший трейлер сериала
• Лучший behind the scenes/фильм о фильме
• Лучшая диджитал-кампания
• Лучший SMM-контент
• Лучшая нативная интеграция / Product Placement в сериале
• Лучшая PR-кампания сериала
• Лучшее оффлайн-мероприятие
• За актуализацию социальной повестки (Social Impact Entertainment)
Подать заявку на участие можно до 20 декабря на сайте.