Берлинский веб-фестиваль представил программу 2021 года

Смотр пройдет в онлайн-формате с 13 по 15 декабря

Webfest Berlin объявил программу нынешнего года. В основную конкурсную программу вошли 27 веб-сериалов из Франции, Испании, США, Бразилии, Канады, Казахстана, Швейцарии, Польши и других стран, в числе которых также российские проекты — сериал «Струны» с Артемом Ткаченко в главной роли, «Секреты семейной жизни», получивший спецприз на последнем фестивале Realist, комедийный сериал «Полицейский с YouТюба» и супер-популярная антиутопия «Кибердеревня».

«Webfest Berlin – один из первых в мире веб-фестивалей, и в том числе благодаря ему формат веб-сериала занял свою нишу в мировой киноиндустрии. В этом году было получено около 2000 заявок на участие из более чем 60 стран, — говорит продюсер фестиваля Антон Калинкин. — Что на 40% больше, чем в предыдущем. И мы очень рады, что, несмотря на пандемию, веб-контент продолжает развиваться и интерес к фестивалю увеличивается».

Среди проектов конкурсной программы заявлены второй сезон победителя Чемпионата веб-сериалов 2016 года швейцарского сериала «Артур» (Arthur), испанская криминальная комедия «Плохая жизнь» (The Bad Life), казахстанский вымышленный влог про выживание в апокалипсис «Зомбеты» (Zombety), австралийская драма про брата, пропавшего в таинственном рехабе «Центр смерти» (Dead Centre), поэтический хоррор «Сказки из поместья Блэк» (Tales from Black Manor), канадский сборник классических страшилок «Жуткие биты» (Creepy Bits). В разделе нон-фикшн представлен оригинальный взгляд на Бейрут глазами местных художников видеоарта в сериале «Я Бейрут» (I Am Beirut), а также документальные фильмы из Бразилии и Канады.

Полная программа доступна на официальном сайте фестиваля.

VII фестиваль пройдет онлайн с 13 по 15 декабря. В международное жюри фестиваля вошли немецкий актер Ханнес Хельман, казахстанский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ерден Телемисов, вице-президент Beta Film GmbH по международным продажам и закупкам Леонид Годик и Мередит Беркхолдер, основатель Webfest Berlin.

В рамках смотра также пройдут профессиональные круглые столы, на которых представители российской и мировой индустрии обсудят насколько веб-фестивали помогают продвигать веб-контент.

Webfest Berlin – один из первых в мире международных фестивалей веб-сериалов, который проходит в Берлине с 2015 года. Смотр является одной из главных профессиональных площадок для представления современных трендов в индустрии и новейших технологий создания сериалов. В прошлом году лицензию на проведение смотра приобрела компания Red Carpet Studio, которая занимается продвижением веб-контента и короткого формата и является организатором единственного в России веб-фестиваля Realist Web Fest.