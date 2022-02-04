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IV Национальная премия в области веб-индустрии объявила номинантов

Автор: БК

4 февраля 2022

Победители станут известны 19 февраля

IV Национальная премия в области веб-индустрии совместно с VK представили список номинантов по итогам 2021 года. Победители будут выбраны в 21 номинации — в премию добавлены категории «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучший актер», а также определятся обладатели специальных призов — за «Лучший саундтрек сериала» и «Лучший социальный проект по мнению VK». Торжественная церемония награждения состоится 19 февраля. 

В номинации «Лучший режиссер онлайн-проекта/сериала» представлены авторы сериальных хитов минувшего года — Андрей Прошкин («Выжившие»), Наталья Мещанинова («Пингвины моей мамы»), Авдотья Смирнова («Вертинский»), Антон Маслов («Вампиры средней полосы»), Евгений Сангаджиев («Happy End»), Владимир Мирзоев («Топи»), Максим Свешников («Контейнер») и другие, а также режиссеры независимых веб-сериалов — Акаки Сахелашвили («Полицейский с YouTюба»), Сергей Васильев («Birchpunck») и другие.

В категории «Лучшие Актриса/Актер» будут бороться Светлана Ходченкова, Алена Михайлова, Лена Тронина, Дарья Мороз, Юрий Стоянов, Андрей Бурковский, Максим Лагашкин, Алексей Филимонов, Артем Ткаченко,  Евгений Цыганов, Иван Янковский, Александра Урсуляк, Любовь Толкалина, Дмитрий Нагиев и многие другие.

В категории «Лучший веб-сериал» представлены независимые веб-проекты: «Полицейский с YouTюба» с блогером Андреем Борисовым, третий выпуск популярного веб-сериала «Внутри Лапенко», «Френдзона», второй сезон «Миллионера из Балашихи», экологический веб #НЕСВАЛКА, технологический веб-сериал «Марта» с Лукерьей Ильяшенко и другие. В этом году – также, как и в предыдущем – сериалы получат награды в трех категориях: «Лучший веб-сериал», «Лучший интернет-сериал до 24 минут» и более 24 минут

В этом году также будут вручены призы за продвижение сериалов в категории «PROдвижение». В рамках «PROдвижения» будут вручены награды за Лучший постер сериала, Лучший трейлер сериала, Лучший фильм о фильме, Лучшая digital-кампания, Лучший SMM-контент, Лучшая PR-кампания сериала, Лучшее оффлайн-мероприятие, За актуализацию социальной повестки (Social Impact Entertainment). Среди номинантов – кампании ключевых платформ Kion, Море TV, Start, Premier, IVI, Amediateka, Кинопоиск, Okko, а также интересные кейсы студий ON/OFF Pro, Bubble studios, Art Pictures Motion, Prospect Production и другие.

В число номинантов в категории «Онлайн-событий года» вошли производство первого сериала российским продакшеном по заказу мирового стриминга (Анна К. для Netflix, производство 1-2-3 Production и «Друг Друга»), взрывной рост интереса к корейскому контенту на фоне мирового успеха «Игры в кальмара», победа нашей команды Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2, кейс Telegram-канала Вячеслава Володина и запуск онлайн-кинотеатра Kion.

Полный список номинантов представлен на сайте: https://premia-w.ru/nominees2021

«С каждым годом мы видим, что веб-индустрия в нашей стране растет, интернет-контента все больше, он становится качественнее и интереснее, — отметил создатель премии Антон Калинкин. – В этом году в связи с рекордным количеством номинантов почти во всех категориях выбор будет сложным, участников ждет серьезная борьба. Мы очень рады этому, ведь тем интереснее церемония и тем ценнее победа для каждого».

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