В Голливуде стартовала забастовка Гильдии актеров

Заокеанский отраслевой кризис продолжает расширяться

13 июля руководство актерского профсоюза SAG-AFTRA объявило о старте забастовки актеров. Переговоры с Альянсом кино- и телепродюсеров AMPTP, продолжавшиеся без малого четыре недели параллельно с забастовкой сценаристов, ни к чему не привели. При этом режиссерская Гильдия смогла договориться с AMPTP о новых условиях работы. В свою очередь, актеры и сценаристы продолжают требовать для себя повышения зарплат, более комфортных условий труда и более выгодных условий распределения доходов от количества просмотров на стриминговых платформах.

Как отмечают наблюдатели, к текущей непростой ситуации привел бум производства контента, который начался благодаря стриминг-платформам 8-10 лет назад. Потоковые и эфирные вещатели были крайне заинтересованы в регулярном производстве оригинального контента и постоянно наращивали его объемы. Если в 2002 году на американском телевидении вышло 182 оригинальных шоу, то в прошлом году телесети и платформы предложили зрителям по всему миру рекордное количество тайтлов – 599 различных англоязычных сериалов, к которым специально были написаны сценарии. В итоге на текущий момент кадровый и финансовый резерв киноотрасли исчерпан до предела.

Наблюдатели и участники признаются, что их расстраивает то, как себя в данный конкретный момент ведут топ-менеджеры ключевых медиа-корпораций. Ни глава Disney Боб Айгер, ни Тед Сарандос из Netflix, ни Дэвид Заслав из Warner Bros Discovery не готовы публично выступить инициаторами переговоров или источниками адекватных предложений. Наблюдатели сходятся во мнении, что руководители заняли выжидательную позицию, надеясь, что к осени сценаристы и актеры устанут бастовать и по причине финансовой необходимости сами вернутся к работе.

При этом индустрия развлечений не может позволить себе продолжать производить контент такими темпами, как в последние годы, о чем свидетельствуют сообщения о внушительных финансовых потерях крупных компаний и проводимые ими постоянные сокращения расходов. Подобное наблюдается в Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount Global, в меньшей степени в Comcast. Свое влияние на медиа-гигантов оказывает и макроэкономическая среда. Из-за роста инфляции и процентных ставок игрокам индустрии остается все меньше пространства для маневров и инвестирования. Скорее всего, отношения мейджоров с крупными частными инвесторами начнут ухудшаться, ведь последним точно не нравится, как пока развиваются события. Вероятно, крупные инвесторы начнут требовать от глав студии так или иначе разрядить ситуацию.

К чему все придет в конечном счете, остается только догадываться. Но нет сомнений, что начавшиеся события кардинально изменят индустрию развлечений. На данный момент понятно, что вызванная забастовкой двух гильдий остановка работы провоцирует эффект домино. Планы по производству и графики съемок, выстроенные студиями на месяцы, а то и годы вперед, теперь будут кардинально пересмотрены. Конвейер по поставке контента дал серьезный сбой, и в ближайшие годы можно ожидать драматического снижения объемов производства сериалов по оригинальным сценариям. Эффект от забастовки будет отложенным - реальную нехватку контента индустрия ощутит далеко не сразу.

Голливуд должен наконец найти способ, как зарабатывать реальные деньги на потоковом видео и как более эффективно монетизировать контент на эфирных телеканалах. Начавшиеся потрясения уходят своими корнями в появление стриминг-платформ, которые демонстративно отказывались от старых способов получения прибыли от фильмов и телешоу. При этом ведущие игроки рынка могут себе позволить ждать довольно долго. Netflix сделал ставку на интернациональный контент и в состоянии пополнять библиотеку за счет новых международных хитов в духе «Игры в кальмара» практически бесконечное количество времени. В свою очередь, Apple и Amazon, являясь в первую очередь IT-гигантами, а не киностудиями, могут даже не почувствовать оттока подписчиков от своих стриминг-сервисов. Более ощутимую потерю пользователей заметят игроки следующего эшелона, вроде Peacock и Paramount+.

Также аналитики ожидают новой волны слияний и поглощений на рынке, так как не самые крупные киностудии, такие как Lionsgate или AMC Networks, не смогут существовать без дополнительных вливаний средств.