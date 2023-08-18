Гильдия сценаристов США призвала к урегулированию стриминговых гигантов

Под удар профсоюза попали Disney, Amazon и Netflix

Западное подразделение Гильдии сценаристов США (WGA West) опубликовало отчет, в котором содержится призыв к государственному урегулированию антиконкурентной практики стриминговых гигантов.

Deadline приводит синопсис отчета «Новые привратники: как Disney, Amazon и Netflix захватят медиа», в котором утверждается следующее:

«Если вовремя не вмешаться, то эти конгломераты возьмут под контроль весь медиаланшафт, а преимущества эры стриминга, вроде креативности и возможности выбора, будут навсегда потеряны. За счет слияний и других антиконкурентных практик эти новые привратники накопили рыночную власть и наносят вред будущему всей медиасферы».

Согласно отчету:

– Disney выросла за счет покупки многомиллиардных активов, используя свои возможности для сокращения производства фильмов, закрытия конкурирующих студий, исключения независимого контента из своих дистрибуционных сетей, расширения контроля над рынком труда и принуждения создателей контента к отказу от будущих доходов от лицензирования.

– Amazon за короткое время завоевала авторитет в медиа, несмотря на вертикальную интеграцию и антиконкурентное поведение. Корпорация нанесла большой ущерб соперникам, заботится только о собственном бизнесе, а также злоупотребляет рычагами влияния, чтобы недоплачивать авторам.

– Когда-то Netflix был инновационным соперником, а теперь использует свое положение крупнейшего стримингового сервиса в мире, чтобы сокращать расходы на инновационный контент, повышать цены для потребителей и злоупотреблять влиянием в качестве работодателя. Компания избавилась от независимых продюсеров и авторов, которым предпочитала сильно недоплачивать, а ряд ее недавних приобретений свидетельствует о желании увеличить рыночную власть.

Гильдия сценаристов США считает, что антимонопольные органы и законодатели должны усилить регулирование и надзор за стриминговыми сервисами для защиты будущего всей медиасферы.

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