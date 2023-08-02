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Гильдия сценаристов проведет переговоры со студиями

Автор: БК

2 августа 2023

Это будет первая встреча профсоюза и Альянса продюсеров кино и телевидения с начала забастовки

Гильдия сценаристов Америки сообщила, что представители студий и стримингов наконец-то готовы начать переговоры с бастующими авторами – по сообщению THR, первая встреча назначена на 4 августа, а ее место держится в секрете.

«Президент Альянса продюсеров кино и телевидения Кэрол Ломбардини обратилась к нам от лица AMPTP и запросила встречу в эту пятницу, чтобы обсудить происходящее, – гласит официальное заявление переговорного комитета Гильдии сценаристов. – Мы сообщим вам дальнейшую информацию через какое-то время после окончания встречи. Как мы и говорили раньше, опасайтесь слухов – все важные новости вы услышите непосредственно от нас».

Пресс-секретарь Альянса продюсеров, в свою очередь, подтвердил запланированную встречу, подчеркнув, что они «ищут возможность взаимовыгодной сделки сразу с обоими профсоюзами» – имея ввиду и сценаристов, и актеров.

Пятничные переговоры – это первый шаг на долгом пути к перемирию. Напомним, что Гильдия сценаристов начала забастовку 1 мая: тогда переговоры со студиями зашли в тупик по причине нежелания продюсеров платить авторам отчисления за написанные ими для стримингов сериалы и фильмы, установки минимального количества людей в сценарных комнатах и ограничений на использование искусственного интеллекта.

Фото: соцсети Writers Guild of America West

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