НМГ и «Ростелеком» завершили сделку по объединению more.tv и Wink

Интеграционный процесс близок кзавершению

«Ростелеком» и «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявили о заключении сделки по объединению видеосервисов more.tv и Wink в рамках совместного предприятия. Новый сервис будет работать под брендом Wink. Документы по сделке подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор НМГ Светлана Баланова 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Доля «Ростелекома» в уставном капитале СП составит 70%, а НМГ — 30%. Со стороны НМГ передается онлайн-кинотеатр more.tv и 50% доли в «НМГ Студии». «Ростелеком», в свою очередь, передает онлайн-кинотеатр Wink, включая единую платформу для работы в ОТТ и IPTV-средах.

Технологическая интеграция платформ more.tv и Wink будет проходить поэтапно. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях. Совместное предприятие также рассмотрит варианты дальнейшего использования бренда more.tv для решения бизнес-задач.

«Российский медиарынок переживает серьезную трансформацию в части производства контента, его дистрибуции и монетизации. Новые вызовы одновременно означают и новые возможности. Объединение наших мощностей в союзе с «Ростелекомом», лидером на рынке интерактивного телевидения России, позволит значительно усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на конкурентном российском рынке и создать для пользователей превосходный продукт и сервис. Многолетняя экспертиза НМГ как производителя успешного медиаконтента для разных сред смотрения позволит эффективно выстроить контентную стратегию нового игрока в интересах потребителей и рынка», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.



«В нашем совместном предприятии участники объединяют свои сильные стороны и компетенции. Со стороны «Ростелекома» это самый быстрорастущий видеосервис страны, который за короткий срок вышел на второе место по количеству платящих подписчиков и входит в число лидеров по клиентскому опыту (NPS). Со стороны НМГ — широкие компетенции и опыт по производству уникального киносериального контента в лице «НМГ Студии», а также библиотека и абонентская база more. tv. Таким образом, СП сможет ускорить развитие объединенных активов, увеличить долю на стремительно растущем рынке и предложить лучший эксклюзивный контент, учитывающий весь диапазон запросов и интересов нашей многомиллионной аудитории по всей стране», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Решение об объединении сервисов было принято в прошлом году. Согласно первоначальному плану, интеграция должна была состояться до конца 2022 года. По мнению аналитиков, объединенная структура должна занять около 12% российского рынка VoD.

В 2018 году НМГ и «Ростелеком» создали совместное предприятие «Медиа-телеком», которое управляет платными каналами. Партнеры вместе производили контент для своих видеосервисов – сериалы «The Телки», «Нулевые». Среди originals more.tv вышли «Трудные подростки», «Чики», «Псих», Happy End, «Ваша честь», «Домашнее поле».