Видеосервис Wink представил новогодние новинки

Фильмы и сериалы для праздничного настроения

24 декабря на платформе Wink состоится премьера рождественской серии третьего сезона британского ситкома «Призраки» в эксклюзивной озвучке Кураж-Бамбея. Какие гости заглянут в особняк, где живут Элисон (Шарлотта Риччи) и Майк (Кьелл Смит-Байноу), накануне самого волшебного праздника, остается только гадать. Но наверняка и в этот раз это будут соседи, с которыми не соскучишься.

О подготовке к любимому празднику героев российского сериала «Зёма» (18+) также расскажет специальный новогодний эпизод. Подсмотреть, как встречают Новый год четкие пацаны из Пензы, зрители смогут 30 декабря.

Новогодний эпизод «Вампиров средней полосы» — приквел вампирской комедии и одного из самых успешных российских сериалов 2021 года. Его поклонников ждет история обращения самого молодого смоленского вурдалака. Совершенно случайно под Новый год Женёк (Глеб Калюжный) вливается в семью, и это событие превращает мрачный вампирский вечер в трогательный домашний праздник. Wink покажет новогоднюю серию 29 декабря.

Следующая премьера Wink продолжает тему и призраков, и семьи: фильм ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ, в центре которого — приключения семьи Игона Спенглера, одного из знаменитых охотников за привидениями. Оказавшаяся на мели дочь Игона Келли (Кэрри Кун) с детьми Тревором (Финн Вулфхард) и Фиби (Маккенна Грейс) приезжает в старый отчий дом. Подростки исследуют новое место обитания и обнаруживают фантастическое наследство, среди которого автомобиль Ecto-1 и настоящие ловушки, принадлежавшие охотникам за привидениями. Премьера состоится 5 января.

Семейное роуд-муви 10 ДНЕЙ С САНТОЙ приглашает в предновогоднюю Лапландию. Карло (Фабио Де Луиджи) с женой Джулией (Валентина Лодовини) и тремя детьми отправляется на своем фургоне в рождественский Стокгольм. На снежных лесной дороге они сбивают пожилого мужчину в костюме Санта-Клауса. Отделавшийся легким испугом странный пешеход утверждает, что он — настоящий Санта, и, кажется, совсем не лукавит. Картина выйдет на платформе 3 января.

В российской комедии ЧИНОВНИК празднику места не нашлось, ведь ее главный герой, владелец строительной компании (Павел Майков), — на грани банкротства. Спасти бизнес может победа в тендере, обеспечить которую готов «свой» человек — знакомый чиновник (Андрей Бурковский), нужно лишь замотивировать его. Но хорошо спланированная схема рассыпается с первого шага. Премьера на Wink состоится 4 января.

Видеосервис также представит непраздничное кино. В военной драме ЛЕТЧИК Рената Давлетьярова действие происходит зимой 1941 года под Москвой. Посадив сбитый самолет, капитан Николай Комлев двигается к своим и не жалеет сил, чтобы победить не только внешнего, но и внутреннего врага — страх. Зрителям Wink она доступна с 24 декабря.

В центре сюжета драмы НЕБО — также военные летчики. Во время боевого вылета в Сирии самолет подполковника Сошникова (Игорь Петренко) сбивает турецкий истребитель, но летчикам удается катапультироваться. За операцией спасения следят во многих странах, но особая тревога, конечно, на родине, где офицеров ждут родные. В видеосервисе Wink картину можно будет посмотреть с 3 января.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.