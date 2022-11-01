Wink представил премьеры ноября 2022 года

Отечественные новинки, семейные релизы и «Суперпозиция»

Уже в Wink — СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ

Три года назад убитый бандит Муля вдруг обнаруживается живым в трех городах одновременно. Криминальный авторитет отправляет троих сыновей в Петербург, Новосибирск и Ростов, чтобы разобраться со старой проблемой.

С 1 ноября — ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ

Профессор литераторы (Тильда Суиндон) прибывает в Стамбул и поначалу не обращает внимания на странные намеки. В антикварной лавке она купила старый пыльный сосуд и когда пытается его отчистить — выпускает на свободу джина (Идрис Эльба). Выполнение трех законных желаний лингвистку интересует не столь сильно, как сам джин и его полные приключений истории за тысячи лет жизни.

В ноябре — ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

Театральный режиссер Семён Серзин в кинодебюте по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова пытается разобраться, что за человек был Саша Иванов, который недавно вышел в окно. Следователь опрашивает соседей, знакомых, сослуживцев, бывшую девушку и у каждого — свой собственный портрет героя, не похожий на свидетельства других. В итоге появляется образ, напоминающий не реального человека, а плод литературной фантазии.

Уже в Wink — РЕШЕНИЕ УЙТИ

По сюжету фильма в горах при падении с большой высоты погиб мужчина, который профессионально занимался альпинизмом. На простой несчастный случай не похоже и главной подозреваемой становится его вдова — китаянка Со Ре (Тан Вэй). Чем дальше идет расследование, тем серьезнее подозрения в этом у детектива Хэчжуна (Пак Хэ-иль). Но одновременно все сильнее взаимное притяжение между полицейским и подозреваемой.

Со 2 ноября — РАЗВОД В СТИЛЕ КУНГ-ФУ

Главная героиня трагикомедии с элементами боевика — Зоро, муж которой вроде бы идеальный папа маленькой дочки, но иногда он превращается в психологического монстра. Зоро долго терпела абьюзера ради дочери, но все меняет ее встреча с загадочным мастером кунг-фу. Героиня постепенно обретает веру в себя и готовится к победе в решающей битве.

С 3 ноября — ПАССАЖИРЫ НОЧИ

Поначалу у Элизабет (Шарлота Генсбур) все хорошо: муж, двое детей, квартира в престижном районе. Но муж бросает семью, оставив Элизабет с двумя подростками на руках. Нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам — ранее она не работала, так как занималась детьми и долго боролась с раком. И тут Элизабет пополняет свою коллекцию проблем, взяв под опеку бездомную и очень сложную Талулу. Действие фильма разворачивается в Париже 80-х.

С 24 ноября — ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ

Татьяна (Светлана Чуйкина) счастлива: переехала в Скандинавию, у нее любимый муж, подрастает сын Николай, она постит милые видео о хюгге. Но внезапно муж пропадает в горячей точке, она срывается на сыне, случайными свидетелями этого стали соседи. Однажды сын не вернулся из школы. И Татьяне придется столкнуться со всей подноготной ювенальной юстиции, которая забрала Колю у матери. Теперь он — собственность государства.

С 1 ноября — КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Юная обладательница красного головного убора (Таисья Калинина) — дочка храброго волкобоя, который погиб, защищая семью. Теперь подрастающему поколению самим придется отстаивать свой город от стаи лютых волков под предводительством фанатичного Вестара (Алексей Серебряков).

С 1 ноября — КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ

Вечно молодой и очень стильный Кощей уже не первое столетие ищет себе спутницу жизни, но никакие уловки и даже угрозы ему не помогают. А прекрасная богатырша Варвара, напротив, только и успевает отбиваться от женихов, которые позарились на ее приданное. Зрителям предстоит узнать, как изменит героев не совсем романтическая встреча и какую роль в их судьбе сыграли царь Горох и острый на язык Колобок.

Со 2 ноября — КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я

Экранизация одноименного бестселлера Виктории Ледерман. По вине одного из героев жизнь трех современных подростков (можно сказать, лузеров) пошла вспять. Им снова придется переживать события, которые окажут влияние на будущее как их самих, так и близких. Чтобы остановить обратный отсчет и вернуться в настоящее, героям придется преодолеть и раскрыть себя.

С 10 ноября — сериал «Суперпозиция»

Студент-физик и программист (Павел Табаков) начинает поиски отца, который будучи ученым занимался квантовой физикой, но внезапно исчез. Сын узнает, что отец открыл Мультивселенную. Оказывается, в разных мирах живут альтернативные версии одного и того же человека. Так герой отправляется в путешествие по параллельным реальностям.

Даты премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.