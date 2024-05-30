Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня

Детективная драма «Чистые», криминальная комедия «На автомате» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в июне – это откровенная детективная драма «Чистые» про мир роскоши и порока петербургской богемы в начале XX века. Главные роли в проекте Николая Хомерики исполнили Федор Бондарчук, Диана Милютина, Софья Синицына, Виктория Исакова, Никита Кологривый и Марк Эйдельштейн.

Кроме того, зрителей стриминга ждут криминальная комедия «На автомате» с Денисом Косиковым и Славой Копейкиным, ностальгическая драма СВЕТ, лирическая комедия БЛОНДИНКА и многое другое.

Только на Wink

Скоро:

«Чистые» (детективная драма, реж. Николай Хомерики)

Санкт-Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают Серебряный век и декаданс, роскошь и пороки. В центре истории две обворожительные куртизанки — Стеша и Ксения, которые работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной и безжалостной Матушки. Каждой воспитаннице она находит образ, стиль и легенду — метод обмана и очарования мужчин. Девушки продают мужчинам не просто тело, а иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме «ремесла» у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить все.

Коэксклюзив

С 5 июня:

«На автомате» (криминальная комедия, реж. Борис Акопов)

Каждый день братьев-подростков Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учеба, сигаретка за гаражом, склад с оружием… стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро срубить легкие деньги, ведь надо всего-то продать автоматы в даркнете. Но где оружие, там и опасные люди — тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.

Также на сервисе

С 1 июня:

ОСТРОВ ИЗГОЕВ (триллер, реж. Тома Бидеген)

Влюбленная пара отправляется в путешествие мечты, которое неожиданно превращается в борьбу за выживание. После крушения яхты они оказываются на необитаемом острове, где шансы выжить ничтожно малы. Теперь их судьба зависит только от них самих.

«Денискины рассказы» (семейный, реж. Артемий Драгунский)

Москва. К старожилу дома на Каретном Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Дед каждый день рассказывает внуку истории о его ровеснике из совсем другой эпохи. Истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в беззаботное советское прошлое деда. Оказывается, что в любые времена у детей много общего — любознательность, непосредственность, необъятная любовь и интерес к тому, как устроен этот мир.

Со 2 июня:

Я НЕ КИЛЛЕР (комедийный боевик, реж. Ричард Линклейтер)

Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все идет по плану, пока в этой истории не появляется женщина.

С 3 июня:

ТИМИР (фантастическая комедия, реж. Николай Корякин)

Маленький мальчик остался без мамы. Его отправили жить к отцу, которого ребенок раньше практически не знал. Найти общий язык взрослому и ребенку довольно непросто. Да и сама по себе деревенская жизнь мальчишке в новинку, тем более что друзей у него там совсем нет. На помощь им приходит бесплотный дух. Он бродит по местным землям еще со времен СССР и никак не может найти успокоение.

С 4 июня:

САМА ЛЮБОВЬ (мелодрама, реж. Джэми Адамс)

Патрисия останавливается в небольшом отеле в Корнуолле и встречает своего бывшего мужа Идриса, занимающего должность управляющего гостиницей со своей девушкой Луизой. В общении между троими моментально возникает неловкость. Каждому придется поразмышлять об ошибках прошлого и решить, кому же принадлежит его сердце.

С 7 июня:

СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ (военная драма, реж. Анатолий Колиев)

1942 год. Высокогорное село в Северной Осетии. Все мужчины ушли на войну, а их семьи со страхом ждут вестей с фронта. Когда в дома соседей начинают приходить похоронки и лишать людей всякой надежды, два брата подговаривают почтальона прятать «черные бумаги» до конца войны. Смогут ли мальчики обмануть горе или их действия лишь отдалят встречу с неизбежным?

С 26 июня:

БЛОНДИНКА (лирическая комедия, реж. Павел Мирзоев)

Ира живет свою счастливую жизнь: играет в труппе небольшого питерского театра и встречается с начинающим режиссером Львом. Однако в какой-то момент театр оказывается на грани закрытия, а ее любимый мужчина внезапно исчезает. Как в этих обстоятельствах найти себя и убедить окружающих, что перекраситься в блондинку не лучшее решение всех проблем?

С 27 июня

ПОДАРОК (комедия, реж. Кристиан Диттер)

Гениальный мальчик обнаруживает, что он, используя семейную реликвию, может управлять временем. Он объединяет братьев и сестер, чтобы вернуться во времена разлуки их родителей и попробовать все изменить.

Скоро:

ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (боевик, реж. Мориц Мор)

В постапокалиптическом городе правит династия деспотов, которая раз в год проводит тв-шоу с публичной казнью. Во время одной из таких церемоний устрашения по приказу правительницы убивают семью маленького мальчика. Из-за травмы потерявший слух и речь, он чудом выживает в джунглях, где встречает таинственного Шамана — изгоя и знатока боевых искусств. После суровых тренировок повзрослевший Пацан наконец отправляется в логово деспотической династии, чтобы отомстить правительнице и положить конец семейной тирании. Безмолвного бойца ждет грандиозная битва.

СВЕТ (драма, реж. Антон Коломеец)

На пороге своего шестидесятилетия Татьяна Сергеевна неожиданно сталкивается с прошлым, о котором она всегда пыталась забыть. Это заставляет ее оглянуться назад и понять, какую она прожила жизнь.

Фото: кадр из сериала «Чистые»