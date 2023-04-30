Якутия субсидировала семь местных кинопроектов

Республиканский бюджет выделил 20 миллионов рублей

20 млн рублей, выделенных на поддержку кинопроизводства в Якутии, власти республики распределили между семью проектами, сообщает ТАСС. Субсидии выделили местным продюсерам и режиссерам по итогам питчинга.

Конкурс, по итогам которого якутским кинематографистам предоставят из бюджета финансовую помощь, прошел в республике в четвертый раз. До 2020 года региональное правительство выделяло на поддержку кино не более 5 млн рублей в год, которые распределялись между довольно многочисленными проектами, из-за чего на каждый приходилась и вовсе минимальная сумма. В 2020 году изменились порядок оказания и объем финансовой поддержки киноиндустрии в Якутии. Тогда на на эти цели было направлено 50 млн рублей, и 20 миллионов из них распределили на первом конкурсном отборе между семью проектами по решению экспертной комиссии. За четыре года якутские власти поддержали 29 проектов на сумму в 95 млн рублей.

В этом году список получивших субсидии выглядит так:

Авторское кино: ЗВЕЗДА, реж. Дмитрий Кольцов (5,3 млн рублей) и ЕВСТИГНЕИЧ..., реж. Вячеслав Семенов (3,9 млн рублей).

Дебютное кино: ПРИСУТСТВИЕ, реж. Апполинария Дегтярева (2,7 млн рублей).

Детское кино: ПРАЗДНИК СЕНОКОСА, реж. Валентин Макаров (3,5 млн рублей).

Документальное кино: КОЛЫМАНА, реж. Александр Красновский (2,5 млн рублей) и ЧОЛБОН: СЕРДЦЕ ЯКУТСКОГО РОКА, реж. Кыйаар Юмшанов (733 тыс. рублей).

Экранизации произведений якутской литературы: СХВАТКА, реж. Никандр Федоров (1,18 млн рублей).

«Проекты были представлены очень интересные, отвечающие вызовам времени, интересам зрителей. Это истории о нашей республике, о людях, а также фантастические сюжеты, попытка авторов определить место человека в стремительно меняющемся мире», — заявил министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов. По его словам, среди субъектов РФ Саха занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по объемам производства и выпуска фильмов.