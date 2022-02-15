«Яндекс» отказался от установки счетчиков интернет-аудитории Mediascope на своих ресурсах

Компания будет сама передавать обезличенную информацию о пользователях

«Яндекс» отказался устанавливать на своих сайтах счетчики компании Mediascope, которая ранее была выбрана Роскомнадзором как единый измеритель интернет-аудитории. Так, компания сама будет передавать обезличенные данные, достаточные для анализа аудитории о посещении своих площадок.

По словам представителей «Яндекс», такой подход позволит сохранить баланс между защитой данных пользователей и прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований. На данный момент детали предоставления информации только вырабатываются, но, как отметили в компании, у «Яндекса» «есть все для этого технические возможности».

Всего в перечень ресурсов, аудитория которых подлежит измерению, вошли 79 сайтов, в числе которых — принадлежащий «Яндексу» онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», агрегатор «Яндекс.Новости», а также сервисы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Видео. Данные компании должны или установить на сайте измеритель, или предоставить Mediascope данные для исследования до 1 марта.

Еще в 2019 году «Яндекс» отказался от использования счетчиков измерителя, но с 2020 года компания сама передает исследовательской компании необходимый набор обезличенной информации о посещении своих площадок.



