«Яндекс» отчитался о результатах по итогам 2021 года

Сразу после публикации отчетности акции компании выросли на 8%

«Яндекс» сообщил о росте годовой выручки на 63% по сравнению с 2020 годом — до 356,2 млрд рублей. Результаты оказались выше собственного прогноза на уровне 340-350 млрд рублей, а также выше прогнозов рынка — около 351,1 млрд рублей. В этом году IT-холдинг планирует увеличить общую выручку еще на 38–40% — до 490–500 млрд рублей.

Выручка «Яндекса» в четвертом квартале выросла на 54% год к году, до 110,3 млрд рублей. При этом доля нерекламной выручки в 2021 году составила 53% от общей (в 2020 году она была на уровне 46%), а рекламная выручка увеличилась на 27% по сравнению с 2020-м, до 166,6 млрд рублей.

Операционный убыток компании за 12 месяцев составил 13,3 млрд. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 35%, до ₽32,1 млрд. Чистый убыток составил ₽14,7 млрд.

Выручка сегмента «Медиасервисы», куда входит «Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс», также увеличилась в четвертом квартале 2021 года на 125%, до 6,5 млрд рублей, за год — на 136%, до 18,4 млрд рублей.

Кроме того, доля «Яндекса» на поисковом рынке в России, включая поиск на мобильных устройствах, в четвертом квартале 2021 года составила в среднем 60,2% против 59,7% год назад.