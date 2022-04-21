«Яндекс» временно останавливает инвестиции внутри России и за рубежом

Решение принято в связи с «геополитической напряженностью» и последствиями санкций

Yandex N.V., которая является материнской компанией «Яндекса», приостановила инвестиции в России и за рубежом из-за «геополитической напряженности» и последствий санкций, отмечено в отчете компании. При этом представители «Яндекса» сообщили, что компания продолжит «инвестировать в развитие ключевых направлений нашего бизнеса в России, в частности — в поисковые технологии, транспортные сервисы, электронную коммерцию, стриминговые сервисы, облачные технологии, образовательные инициативы и т.д.». Компания также продолжит выполнять все обязательства перед партнерами и сохранит все программы поддержки, которые были анонсировали.

Как отметили авторы отчета, направления бизнеса «Яндекса» в России в целом остаются стабильными и обладают значительным потенциалом в долгосрочной перспективе. При этом компания, в частности, ожидает негативные последствия для рекламного бизнеса после ухода международных компаний.

Также компания отозвала прогноз на 2022 год, т.к. «в нынешних обстоятельствах видимость в краткосрочной и среднесрочной перспективе крайне ограничена». В отчете указано, что на данном этапе компания не может предоставить какие-либо прогнозные комментарии.

«Яндекс» напомнил, что из совета директоров вышли Эстер Дайсон, Илья Стребулаев и Тигран Худавердян. и сообщил, что их места будут заняты в ближайшее время.

В апреле «Яндекс» в России сменил гендиректора — им назначен Артем Савиновский, который с 2016 года управлял направлением медиасервисов («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша»). Новый глава компании будет совмещать эти две должности. В начале месяца Елена Бунина, которая являлась гендиректором «Яндекса» с 2017 года, объявила о том, что покидает свою должность. В компании она остается до 15 апреля. Тогда же Савиновский был назначен исполняющим обязанности гендиректора компании.