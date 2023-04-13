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Модный дом Saint Laurent создал свою кинокомпанию

Автор: Кирилл Шамсутдинов

13 апреля 2023

Подразделение выпустит новый фильм Педро Альмодовара

Французский дом моды Saint Laurent запускает собственную продюсерскую кинокомпанию Saint Laurent Productions. Об этом сообщает Variety. Ее первый проект  дебютирует на Каннском кинофестивале в мае, им станет короткометражный фильм Педро Альмодовара СТРАННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, тридцатиминутный вестерн с Педро Паскалем и Итаном Хоуком.

Подразделение возглавил креативный директор SL Энтони Ваккарелло, заядлый киноман. Он заявил, что запуск этого нового направления дал ему «возможность расширить свое видение бренда с помощью средства, которое имеет большее постоянство, нежели одежда».

«Можно пересматривать фильмы через 10 или 30 лет после выхода, если они хороши. В некотором смысле создание кинокартины может принести более впечатляющий результат, чем сезонная коллекция. Для меня это естественное продолжение другой области творчества, возможно, более понятной и популярной», — подчеркнул бельгиец.

Новое подразделение под управлением модного дома в настоящее время занимается разработкой проектов Паоло Соррентино, Дэвида Кроненберга, Абеля Феррары, Вонга Кар Вая, Джима Джармуша и Гаспара Ноэ. По словам Ваккарелло, все эти режиссеры создали фильмы, которые «сформировали и вдохновляли его на протяжении многих лет». 

Напрямую продакт-плейсмент задействован не будет, однако Ваккарелло намерен разрабатывать костюмы для фильмов производства Saint Laurent Productions. Он напомнил о том, что детище Ива Сен-Лорана всегда было тесно связано с кинематографом: «Все помнят Катрин Денев в ДНЕВНОЙ КРАСАВИЦЕ, но Ив сотрудничал со многими другими авторами и актерами: Луисом Бунюэлем, Роми Шнайдер, Джин Сиберг и Софи Лорен».

Согласно заявлениям, киноподразделение для Saint Laurent не только имиджевый проект: компания нацелена на получение прибыли от выпуска фильмов.

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