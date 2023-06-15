«Югорские новеллы» показали на ПМЭФ

Проект также представят на платформе Premier

В первый день Петербургского международного экономического форума, 14 июня, на площадке киностудии «Ленфильм» прошло мероприятие «Душа России. Международный фестиваль народов Севера». Участники одними из первых увидели документальный фильм Александра Авилова об исчезающих народах ЮГОРСКИЕ НОВЕЛЛЫ. В мероприятии приняла участие заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева.

Собравшиеся обсудили фильм с режиссером Александром Авиловым и героями ленты. Юлия Голубева отметила, что ЮГОРСКИЕ НОВЕЛЛЫ ждет насыщенная фестивальная судьба, а уже в сентябре он станет доступен для просмотра широкой аудитории в онлайн-кинотеатре PREMIER, входящем в «Газпром-Медиа Холдинг».

«С древних времен наша многонациональная страна трепетно сохраняла традиции и культуру всех народов, здесь проживающих. И сегодня как никогда актуально рассказывать об этом широкой аудитории. Чем ярче и интереснее удастся продемонстрировать многогранность России, тем сильнее укрепится в них наш национальный культурный код, — добавила Юлия Голубева. — Тенденция съемок документальных фильмов про регионы набирает обороты, и это действительно хороший инструмент для популяризации культуры и обычаев народов нашей страны. «Газпром-Медиа Холдинг» всегда поддерживает подобные инициативы и не первый год взаимодействует с фондом «Инносоциум». На днях мы подписали соглашение о сотрудничестве для обмена опытом, всесторонней поддержки и продвижения креативных индустрий».

Кроме предпремьерного показа документального фильма посетители фестиваля «Душа России» познакомились с другими интересными проектами. Встретил гостей настоящий шаманский обряд: одетые в национальные костюмы 22 участника обряда на 22 языках коренных жителей северных регионов России приветствовали посетителей площадки. Гости узнали о роли бисера в культуре народов Сибири, увидели работы скульптора-керамиста Галины Визель и художника Геннадия Райшева, а также погрузились в тайны забытых ремесел Коми.

Задача фестиваля заключается в продвижении и популяризации культурно-исторических ценностей, традиций и творческого наследия народов российского Севера как базы становления креативных индустрий — интенсивно развивающегося перспективного вектора экономики региона.