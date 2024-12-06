В рамках кинофестиваля «Зимний» прошел Форум киношкол

Шесть образовательных учреждений рассказали гостям смотра о специфике их подходов к учебе

Всю неделю в кинотеатре «Художественный» сразу шесть образовательных учреждений Москвы, готовящих специалистов в кинопроизводстве, по очереди рассказывали всем желающим о том, как у них устроен процесс обучения. Большинство сессий сопровождалось показами работ выпускников киношкол.

Открыла форум Школа дизайна НИУ ВШЭ. Ее презентацию провели кинорежиссер и сценарист Иван И. Твердовский и академический руководитель программы «Современное искусство» Александра Старусева-Першеева. В фокусе выступления оказалась образовательная программа «Современное искусство», в рамках которой обучающимся доступен посвященный кино и видеоарту профиль «Экранные искусства».

В ходе обучения по этому профилю студенты выбирают между большим экраном и видеоартом: это две магистральные линии профессионализации в данном направлении. При этом в университете учащиеся приобретают множество разнообразных дополнительных компетенций, связанных с современным искусством. Это дает им возможность также работать в теоретическом и критическом поле – в роли кураторов, критиков и тп. По замечанию Твердовского, если вам интересна философия, современное искусство – то вам сюда.

В рамках обучения не устанавливаются жесткие границы специализации: студенты зачастую мигрируют из документального кино в видеоарт, а оттуда – в игровой жанр. Обязательным элементом обучения является дизайн, поскольку он играет важнейшую роль в презентации и продвижении результатов творчества.

На второй день форума настала очередь Московской школы кино. Спикером от нее выступил Аддис Алтай Оглы Гаджиев, глава направления художественных программ Московской Школы кино. Выступление Гаджиева было посвящено четырем конкретным специальностям, на которые учат, в числе прочих, в МШК: художественная постановка, художник по гриму, художник по костюму, художник-раскадровщик.

Гаджиев на собственном опыте и на конкретных примерах рассказал о различных аспектах каждой из этих профессий, а также привел примеры того, как специалисты в данных областях могут быть задействованы и востребованы в смежных сферах – от театра до комикс-индустрии.

В будущем, по словам Гаджиева, планируется также запуск образовательных модулей для художников по реквизиту и по спецэффектам. Также планируется создание средне-образовательного учебного заведения, и ряд профессий будет выведен туда.

Презентацию Киноколледжа № 40 «Московская международная киношкола» провел его выпускник, продюсер, режиссер и актер Мика Липман. Ключевой особенностью Колледжа, которую Липман подчеркнул в своем выступлении, является уникальная преемственность поколений, сохраняющаяся в данном учреждении. Дело в том, что история Колледжа началась еще в 1973 году – с кинокружка во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Затем посещавшие этот кружок кинодеятели уже в 1991 году создали Московскую международную киношколу, которая, в свою очередь, уже в 2012-м обрела свою нынешнюю форму. Среди тех, кто закончил Киноколледж – Евгений и Полина Цыгановы, Ксения и Полина Кутеповы, Клим Шипенко. Многие бывшие выпускники и сейчас регулярно посещают занятия – но уже в качестве приглашенных экспертов и преподавателей.

Несмотря на то, что сейчас в Киноколледже учатся 665 человек, здесь сохраняется индивидуальный подход к обучению, а студенты занимаются по уникальным, своим собственным траекториям.

Киношколу «Студия 24» представили ее директор, генеральный директор «Старт Продакшн», продюсер Сергей Маевский и директор карьерного центра Тома Григорьевская.

Их рассказ был сфокусирован на процессе трудоустройства, которым занимается центр. В активе центра – более 50 партнеров, и процесс подбора места деятельности для студентов начинается еще во время учебы. Большое внимание в образовательном процессе уделяется практике, а преподаватели «Студии 24» стараются выращивать те кадры, которые им самим нужны.

Маевский отметил, что сейчас наблюдается колоссальная потребность в специалистах, и она растет, как растут и требования к кадрам. При этом существуют десятки профессий, которые составляют индустриальное поле и которые не столь очевидны, как режиссер, оператор или актеры. Многие из этих профессий требуют очень длинного трека и очень широких и не всегда сочетающихся навыков. Так что в индустрии, по словам Маевского, себя сейчас могут найти очень разные люди с разными склонностями, талантами и интересами.

Григорьевская, в свою очередь, рассказала на конкретных примерах, как «Студии 24» удалось поменять жизнь своих выпускников: многие из них полностью сменили профессию и сейчас трудятся на таких проектах как «жЫЫЫзнь» и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ.

Московскую школу нового кино представил сценарист, продюсер, автор пьес, режиссер театра и кино Геннадий Островский. По его словам, именно МШНК позволяет создавать своим выпускникам по-настоящему авторское кино. Акцент в обучении здесь делается на мастерских – хотя этот подход сейчас не всегда популярен. При этом мастера могут достаточно критично разбирать учебный процесс. В итоге такой подход позволяет выпускникам МШНК активно участвовать в конкурсах фестивалей: в частности, картина ЧУВСТВА из основной программы «Зимнего» снята как раз специалистами Школы.

Закрыл Форум киношкол Институт Кино НИУ ВШЭ. Представили институцию академический руководитель программ бакалавриата и магистратуры «Кинопроизводство» Полина Ильина и педагог Института Кино и единственный в России сертифицированный специалист по методу Тадаси Судзуки Нана Татишвили.

Спикеры с самого начала отметили, что Институт является частью ВШЭ, стабильно входящей в топ-5 вузов России. Участие в создании Института принимала АПКиТ. В Институте реализуются три программы подготовки: бакалавриат и магистратура «Кинопроизводство», а также специалитет «Актер». Соответственно, выпускники получают одну из четырех профессий: режиссер, продюсер, сценарист и актер. Значительные усилия Институт прикладывает к интеграции специалистов в отрасль сразу по окончании обучения. Студенты данной киношколы занимаются разработкой проектов исключительно зрительского, массового кино. Их ориентиры – кассовые, успешные зарубежные и российские фильмы. В Институте Кино нет мастерских, как нет и факультетов. К защите своей итоговой работы студенты сами распределяются на специализации. Семинары при этом проходят в малых группах, образовательный процесс выстраивается фактически индивидуальный. До 90% работы со студентами отдаются под практику в том или ином виде.