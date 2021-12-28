Стали известны номинанты на премию «Золотой орел» по итогам 2021 года
Церемония вручения состоится 28 января
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила итоги первого тура голосования и представила номинантов премии «Золотой орел» за 2021 год.
Лучший фильм
• ИВАН ДЕНИСОВИЧ (Продюсеры: Антон Златопольский, Максим Панфилов, Ирина Савина, режиссер: Глеб Панфилов
• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ (Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, режиссеры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов.
• ОГОНЬ (Продюсеры: Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, Никита Михалков, Алексей Нужный, режиссер: Алексей Нужный)
• СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (Продюсеры: Петр Ануров, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков, Рафаел Минасбекян, режиссёр: Михаил Локшин)
• УРОКИ ФАРСИ (Продюсеры: Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Илья Цофин, Рауф Атамалибеков, Тимур Бекмамбетов, Вадим Перельман, режиссер: Вадим Перельман)
Лучший телевизионный сериал
• «Грозный» (Продюсеры: Екатерина Жукова, Мария Ушакова, Антон Златопольский, режиссер: Алексей Андрианов)
• «Обитель» (Продюсеры: Антон Златопольский, Валерий Тодоровский, режиссер: Александр Велединский)
• «Седьмая симфония» (Продюсеры: Сергей Мелькумов, Алексей Гуськов, Александр Роднянский, Антон Златопольский, режиссер: Александр Котт)
Лучший сериал онлайн платформ
• «Вампиры средней полосы» (Продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Михаил Ткаченко, режиссер: Антон Маслов)
• «Вертинский» (Продюсер: Константин Эрнст, режиссер: Авдотья Смирнова)
• «Пингвины моей мамы» (Продюсеры: Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов, режиссер: Наталья Мещанинова)
Лучший неигровой фильм
• БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (Режиссер: Анастасия Попова)
• БОНДАРЧУК. BATTLE (Режиссер Илья Белов)
• КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ НИКТО (Режиссер Любовь Аркус)
Лучший короткометражный фильм
• АПТЕКА СЧАСТЬЯ (Режиссер: Оксана Михеева)
• ДРУГ (Режиссер: Андрей Светлов)
• И ПРИВЕТ (Режиссер: Борис Хлебников, Наталья Мещанинова)
Лучший анимационный фильм
• АЛЯСКА (Режиссер: Оксана Кувалдина)
• КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов)
• КОЩЕЙ. НАЧАЛО (Режиссер: Андрей Колпин)
Лучшая режиссерская работа
• Глеб Панфилов (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Наталья Меркулова, Алексей Чупов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Михаил Локшин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучший сценарий
• Наталья Меркулова, Алексей Чупов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Роман Кантор (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
• Илья Цофин (УРОКИ ФАРСИ)
Лучшая женская роль в кино
• Анна Михалкова (ДЕЛО)
• Ирина Старшенбаум (ОБЩАГА)
• Мария Аронова (ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО)
Лучшая женская роль на телевидении
• Ребенок Александра («Обитель»)
• Александра Урсуляк («Пингвины моей мамы»)
• Наталья Рогожкина («Седьмая симфония»)
Лучшая мужская роль в кино
• Филипп Янковский (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Юра Борисов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Константин Хабенский (ОГОНЬ)
Лучшая мужская роль на телевидении
• Алексей Филимонов («Вертинский»)
• Филипп Янковский («Контейнер»)
• Алексей Гуськов («Седьмая симфония»)
Лучшая женская роль второго плана
• Ирина Горбачева (ОГОНЬ)
• Дарья Коныжева (ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО)
• Северия Янушаускайте (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшая мужская роль второго плана
• Иван Янковский (ОГОНЬ)
• Тимофей Трибунцев (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Алексей Гуськов (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшая операторская работа
• Александр Александров (ОБЩАГА)
• Михаил Милашин (ОГОНЬ)
• Игорь Гринякин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшая работа художника-постановщика
• Сергей Февралев (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Анастасия Каримулина, Изабела Тихоньска (КОНЕК-ГОРБУНОК)
• Александр Загоскин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшая работа художника по костюмам
• Сергей Февралев (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Анастасия Каримулина, Изабела Тихоньска (КОНЕК-ГОРБУНОК)
• Александр Загоскин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшая музыка к фильму
• Алексей Айги (БЕЛЫЙ СНЕГ)
• Вадим Биберган (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Кирилл Бородулев (ОГОНЬ)
Лучший монтаж фильма
• Ольга Петрусевич (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Серик Бейсеу, Константин Ларченко (КОНЕК-ГОРБУНОК)
• Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшая работа звукорежиссера
• Никита Ганькин (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Алексей Самоделко (ОГОНЬ)
• Алексей Самоделко (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
• Анна Мановицкая, Лариса Сверба (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Петр Горшенин, Татьяна Вавилова (ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА)
• Тамара Фрид (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
Лучшие визуальные эффекты
• Компания CGF — КОНЕК-ГОРБУНОК
• Компания CGF — ОГОНЬ
• Компания CGF — СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
Торжественная Церемония вручения Премий «Золотой Орел» состоится 28 января 2022 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».