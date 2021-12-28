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Стали известны номинанты на премию «Золотой орел» по итогам 2021 года

Автор: Виолетта Палий

28 декабря 2021

Церемония вручения состоится 28 января

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила итоги первого тура голосования и представила номинантов премии «Золотой орел» за 2021 год.

Лучший фильм
• ИВАН ДЕНИСОВИЧ (Продюсеры: Антон Златопольский, Максим Панфилов, Ирина Савина, режиссер: Глеб Панфилов
• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ (Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, режиссеры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов.
• ОГОНЬ (Продюсеры: Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, Никита Михалков, Алексей Нужный, режиссер: Алексей Нужный)
• СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (Продюсеры: Петр Ануров, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков, Рафаел Минасбекян, режиссёр: Михаил Локшин)
• УРОКИ ФАРСИ (Продюсеры: Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Илья Цофин, Рауф Атамалибеков, Тимур Бекмамбетов, Вадим Перельман, режиссер: Вадим Перельман)

Лучший телевизионный сериал
• «Грозный» (Продюсеры: Екатерина Жукова, Мария Ушакова, Антон Златопольский, режиссер: Алексей Андрианов)
• «Обитель» (Продюсеры: Антон Златопольский, Валерий Тодоровский, режиссер: Александр Велединский)
• «Седьмая симфония» (Продюсеры: Сергей Мелькумов, Алексей Гуськов, Александр Роднянский, Антон Златопольский, режиссер: Александр Котт)

Лучший сериал онлайн платформ
• «Вампиры средней полосы» (Продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Михаил Ткаченко, режиссер: Антон Маслов)
• «Вертинский» (Продюсер: Константин Эрнст, режиссер: Авдотья Смирнова)
• «Пингвины моей мамы» (Продюсеры: Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов, режиссер: Наталья Мещанинова)

Лучший неигровой фильм

• БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (Режиссер: Анастасия Попова)
• БОНДАРЧУК. BATTLE (Режиссер Илья Белов)
• КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ НИКТО (Режиссер Любовь Аркус)

Лучший короткометражный фильм

• АПТЕКА СЧАСТЬЯ (Режиссер: Оксана Михеева)
• ДРУГ (Режиссер: Андрей Светлов)
• И ПРИВЕТ (Режиссер: Борис Хлебников, Наталья Мещанинова)

Лучший анимационный фильм

• АЛЯСКА (Режиссер: Оксана Кувалдина)
• КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов)
• КОЩЕЙ. НАЧАЛО (Режиссер: Андрей Колпин)

Лучшая режиссерская работа

• Глеб Панфилов (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Наталья Меркулова, Алексей Чупов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Михаил Локшин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Лучший сценарий

• Наталья Меркулова, Алексей Чупов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Роман Кантор (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)
• Илья Цофин (УРОКИ ФАРСИ)

Лучшая женская роль в кино

• Анна Михалкова (ДЕЛО)
• Ирина Старшенбаум (ОБЩАГА)
• Мария Аронова (ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО)

Лучшая женская роль на телевидении

• Ребенок Александра («Обитель»)
• Александра Урсуляк («Пингвины моей мамы»)
• Наталья Рогожкина («Седьмая симфония»)

Лучшая мужская роль в кино

• Филипп Янковский (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Юра Борисов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Константин Хабенский (ОГОНЬ)

 Лучшая мужская роль на телевидении

• Алексей Филимонов («Вертинский»)
• Филипп Янковский («Контейнер»)
• Алексей Гуськов («Седьмая симфония»)

Лучшая женская роль второго плана

• Ирина Горбачева (ОГОНЬ)
• Дарья Коныжева (ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО)
• Северия Янушаускайте (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Лучшая мужская роль второго плана

• Иван Янковский (ОГОНЬ)
• Тимофей Трибунцев (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Алексей Гуськов (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Лучшая операторская работа

• Александр Александров (ОБЩАГА)
• Михаил Милашин (ОГОНЬ)
• Игорь Гринякин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Лучшая работа художника-постановщика

• Сергей Февралев (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Анастасия Каримулина, Изабела Тихоньска (КОНЕК-ГОРБУНОК)
• Александр Загоскин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Лучшая работа художника по костюмам

• Сергей Февралев (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)
• Анастасия Каримулина, Изабела Тихоньска (КОНЕК-ГОРБУНОК)
• Александр Загоскин (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Лучшая музыка к фильму

• Алексей Айги (БЕЛЫЙ СНЕГ)
• Вадим Биберган (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Кирилл Бородулев (ОГОНЬ)

Лучший монтаж фильма

• Ольга Петрусевич (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Серик Бейсеу, Константин Ларченко (КОНЕК-ГОРБУНОК)
• Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Лучшая работа звукорежиссера

• Никита Ганькин (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Алексей Самоделко (ОГОНЬ)
• Алексей Самоделко (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам 

• Анна Мановицкая, Лариса Сверба (ИВАН ДЕНИСОВИЧ)
• Петр Горшенин, Татьяна Вавилова (ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА)
• Тамара Фрид (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ)

Лучшие визуальные эффекты

• Компания CGF — КОНЕК-ГОРБУНОК
• Компания CGF — ОГОНЬ
• Компания CGF — СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

Торжественная Церемония вручения Премий «Золотой Орел» состоится 28 января 2022 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

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