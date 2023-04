«Золотой ворон» объявил программу фестиваля

Опубликован состав жюри смотра

VII Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» пройдет с 24 апреля по 7 мая 2023 года в городе Анадырь (Чукотский автономный округ), торжественная церемония открытия фестиваля состоится 1 мая в кинотеатре «Полярный».

«Нашему кинофестивалю «Золотой ворон» исполняется в этом году семь лет. Для нас это знаковый возраст, демонстрирующий одновременно большую востребованность фестиваля на Чукотке, на территории всего Севера и Дальнего Востока России, но и значительные перспективы развития фестиваля. На участие в конкурсных программах мы получили более 3000 заявок со всего мира, что свидетельствует о возрастающем интересе кинематографистов к «Золотому ворону». Важно, что в этом году мы помимо конкурсов полнометражных и короткометражных игровых и неигровых фильмов проведем конкурс анимации. Для нас очень важно, что география стран-участников нашего фестиваля с каждым годом расширяется. В различных программах будут показаны фильмы из России, Аргентины, Китая, Казахстана, Ирана, Таджикистана, Непала и других стран», – говорит продюсер смотра Оксана Лахно.

В международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 9 игровых и неигровых картин. Это российские документальные фильмы ПОРТ НАДЕЖДЫ Дарьи Хреновой о трагедии Великой Отечественной войны в Арктике, СЕМЬ ДНЕЙ ОСЕНИ Алексея Головкова о жизни двух человек в одной из долин Верхоянских гор, СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ Сергея Дебижева, рассказывающий об истории Соловков, а также аргентинский док ТЕ, КТО НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ Грасиелы Патрисии Де Луки о жизни незрячих людей. Среди игровых участников конкурса сразу три ленты, рассказывающие о судьбах подростков, живущих в разных уголках земного шара, – китайское МОРОЖЕНОЕ СО ВКУСОМ СЛАДКОГО КАРТОФЕЛЯ Ван Чуна, иранский АСТЕРОИД Мехди Хоссейниванда и таджикистанский «Водный мальчик» Файзулло Файза. Кроме того, в конкурсе будут представлены один из первых фильмов, созданных на алтайском языке — «Тропа» Михаила Кулунакова и триллер Наталии Гугуевой «Туман», снятый на действующей метеостанции на берегу Баренцева моря.

В короткометражной секции покажут 10 документальных и 10 игровых картин из России, Непала, Ирана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Казахстана и Сербии. В новую конкурсную программу анимационных фильмов включено 24 работы.

Обладателя гран-при фестиваля – «Большого Золотого Ворона» – по традиции выберут зрители, а остальные призы распределит профессиональное жюри. Оценивать полнометражные фильмы будут иранский кинематографист Бехруз Шоайби, продюсер, заместитель Председателя правления по стратегическому развитию Государственном центре поддержки национального кино Казахстана Канат Торебуй, фестивальный продюсер из Китая Ли Юань, кинокритик Егор Москвитин, главный редактор киностудии «Ленфильм», преподаватель Андрей Апостолов.

Председателем жюри выступит кинорежиссер из республики Саха (Якутия), художественный руководитель киностудии «Сахафильм» Алексей Романов. Лучшие короткометражные картины выберут китайский продюсер Го Сюйан, актриса Ксения Суркова, режиссер и радиоведущий Иван Семиклетов под руководством директора Центрального Дома кинематографистов РФ, режиссера и продюсера Екатерины Головни.

Помимо кинопоказов гостей, участников и зрителей VII кинофестиваля «Золотой ворон» ждет насыщенная индустриальная программа, которая будет посвящена укреплению международного культурного сотрудничества.

«Страной-гостем фестиваля в этом году станет Китай, профессиональная делегация представителей которого обсудит возможности и перспективы создания совместных кинопроектов с российскими кинематографистами. Наш фестиваль развивается и расширяется, но самое главное остается неизменным – он продолжает быть зрительским, основанным на принципе: «человек-чувства-чудо». Уверен, что в этом году фестиваль подарит зрителям и участникам яркие эмоции и незабываемые встречи», – подчеркивает художественный руководитель «Золотого ворона» Филипп Абрютин.

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» проводится Продюсерским центром «Молодежные инициативы», Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Чукотского АО, Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО, АУ ЧАО Окркиновидеопрокат, Союза кинематографистов России, а также Программы социальных инвестиций «Газпром нефти» Родные города и НО «Фонд МОСТ».

ПРОГРАММА VII АРКТИЧЕСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТОЙ ВОРОН»

Международный конкурс полнометражных фильмов:

— ПОРТ НАДЕЖДЫ, неигр., Россия, 2022 г., реж. Дарья Хренова, 78 мин.

— СЕМЬ ДНЕЙ ОСЕНИ, неигр., Россия, 2023 г., реж. Алексей Головков, 52 мин.

— СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ, неигр., Россия, 2022 г., реж. Сергей Дебижев, 98 мин.

— ТЕ, КТО НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ (THOSE WHO DON'T WANT TO SEE), неигр., Аргентина, 2021 г., реж. — Грасиела Патрисия Де Лука, 64 мин.

— ТРОПА, игр., Россия, 2023 г., реж. Михаил Кулунаков, 103 мин.

— ВОДНЫЙ МАЛЬЧИК (WATER BOY), игр., Таджикистан, 2021 г., реж. Файзулло Файза, 97 мин.

— АСТЕРОИД (ASTEROID), игр., Иран, 2021 г., реж. Мехди Хоссейниванд, 76 мин.

— ТУМАН (FOG), игр., Россия, 2023 г., реж. Наталия Гугуева, 98 мин.

— МОРОЖЕНОЕ СО ВКУСОМ СЛАДКОГО КАРТОФЕЛЯ (SWEET POTATO FLAVORED ICE CREAM), игр., Китай, 2022 г., реж. Ван Чун, 94 мин.

Международный конкурс неигровых короткометражных фильмов:

— СОКОЛИКИ, Россия, 2022 г., реж. Юлия Макарова, 23 мин.

— ВСПЫШКИ СВЕТА, Россия, 2022 г., реж. Юлия Киселева, 40 мин.

— СЕРДЦЕ БАЙКАЛА, Россия, 2022 г., реж. Арина Космина, 25 мин.

— МАЛЕВИЧ. ЗА ГРАНЬЮ НУЛЯ, Россия, 2022 г., реж. Иван Батурин Антонович, 20 мин.

— МОМ, Кыргызстан, 2023 г., реж. Аидана Асан кызы, 17 мин.

— ЭВЕРЕСТМЕН (EVERESTMAN), Непал, 2021г., реж. Бинод Адхикари, 28 мин.

— МЫ ИЗ КЕПЕРВЕЕМА, Россия, 2022 г., реж. Вячеслав Вельвун, 19 мин.

— ЗАРИ (ZARI), Иран, 2022 г., реж. Арман Чолипур Даштаки, 28 мин.

— ДЕВОЧКИ. КОСМОС. РАВЕНСТВО (SORORITY. SPACE. EQUALITY), Кыргызстан, 2022 г., реж. Айзада Амангельды, 14 мин.

— АЛИФ. ДО.РЕ.МИ (ALIF.DO.RE.MI), Таджикистан, 2022 г., реж. Алиджон Джалилов, 18 мин.

Конкурс документальных короткометражных фильмов:

— СОСЕДКА, игр., Россия, 2022 г., реж. Денис Бузин, 13 мин.

— ОТ ОДНОГО ЗАЙЦА, игр., Россия, 2022 г., реж. Глеб Кучинский, 19 мин.

— ЧИКЕН (CHIKEN), игр., Казахстан, 2021 г., реж. Анастасия Бирюческая, 20 мин.

— ТАМ (OVER THERE), игр., Китай, 2023 г., реж. Та На, 22 мин.

— ГЕННАДИЙ У АППАРАТА, игр., Россия, 2022 г., реж. Илья Пономарев, 17 мин.

— ВЕСНА ЮНОСТИ (SPRING OF YOUTH), игр., Казахстан, 2022 г., реж. Нурбол Ерболулы, 15 мин.

— ЗВЕРЬ (BEAST), игр., Сербия, 2022 г., реж. Андрей Окороков, 11 мин.

— БЕБИЯ, БАБУА, АНЗОРИК, Я И МАМА, игр., Россия, 2022 г., реж. Рауль Геударов, 2022 г., 29 мин.

— АЙНАЗ, игр., Россия, 2022 г., реж. Динара Абдрашитова, 19 мин.

— КАССЕТА (KASSETA), игр., Узбекистан, 2022 г., реж. Темур Муродов, 13 мин.